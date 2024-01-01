Полина Путякова журналист От фасада до «умного дома» Как меняется технологическая сторона строительной отрасли Поделиться Твитнуть

По данным Минстроя России, на 2022 год доля импортных материалов в российском строительстве колебалась от 0% до 95% в зависимости от их группы. Например, Россия полностью обеспечивала себя основными строительными ресурсами, такими как цемент, щебень, металл, кирпич, камень, изделия из дерева и т. д. В то же время использовавшиеся герметики, клеи, монтажная пена на 45% закупались за рубежом, саморезы и фасадный крепёж — на 85%, а фасадная клинкерная плитка — на 95%.

Наиболее критичной была ситуация для строительства промышленных и административных зданий. А для объектов массового жилищного строительства доля импортных материалов была невелика — 5%. Тем не менее в течение последних двух лет девелоперам пришлось частично перестраивать системы материалообеспечения.

Нашли замену

Во время переходного периода случались казусы.

«На одном из проектов мы использовали фасадную плиту японского производства, и после постройки первой очереди её поставки прекратились. Пришлось искать аналог», — рассказывают в пресс-службе застройщика ПМД.

Однако к настоящему моменту, отмечают девелоперы, проблема импортозамещения строительных материалов решена.

«Строительная отрасль сейчас в большей степени переориентирована на российский рынок — производителей и поставщиков. Какие-то материалы ещё завозят из Беларуси, из стран СНГ, но в большинстве случаев это поставщики из Китая. В целом почти все материалы, которые используются в домостроении, производятся на территории России», — констатирует директор управления разработки и внедрения продукта компании «Самолет Страна» (входит в группу «Самолет») Борис Мадонов.

Вопрос импортозамещения в строительной отрасли стоит уже не так остро, как в 2022 году, подтверждают и в PAN City Group. Недоступное к заказу импортное оборудование и комплектующие застройщик заменил на продукцию отечественных производителей, гарантирующих аналогичное качество и срок поставки. Например, в основном сейчас используются окна и двери марок отечественных производителей.

В чём-то санкции даже пошли на пользу. Как отмечают в пресс-службе ПМД, до 2022 года в ряде объектов закладывались детские площадки европейского производства. Комплексы российского производства не имели большого разнообразия выбора. Однако теперь в России есть достаточно много заводов, которые имеют технологическую базу и компетенции в проектировании комплексов, не уступающих европейским ни по внешнему виду, ни по базовым качественным характеристикам.

Но есть и исключения, когда российской замены не нашлось, и одним из них являются лифты.

«До 2022 года в бизнес- и премиальном сегменте использовались лифты европейских или американских производителей. Но они в любом случае производились в Китае, и там появилось достаточно своих брендов, которые сейчас производят лифты, не уступающие по качеству. Поэтому для проектов найдены решения и по технологиям, и по отделке кабин», — говорят в пресс-службе ПМД.

Внутри и снаружи

По словам Регины Давлетшиной, генерального директора консалтинговой компании S.Research&Decisions, основная применяемая сейчас технология возведения жилых домов — монолитное домостроение. При этой технологии основным материалом является монолитный железобетон, изготавливаемый непосредственно на площадке. Другой вариант — сборно-монолитное домостроение, которое имеет свои преимущества, такие как заводское изготовление перекрытий и части конструкций здания, что сокращает объём работ непосредственно на строительной площадке, уменьшает общий вес здания и нагрузку на фундамент.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе ПМД, монолитно-каркасная технология позволяет максимально гибко подходить к проектированию планировочных решений. Также монолитный каркас меньше даёт усадку, как это происходит с кирпичными домами, к тому же он более долговечен.

Ещё одна используемая в Перми технология домостроения — панели. Её используют два застройщика, ПЗСП и «СтройПанельКомплект». Из кирпича в городе сейчас практически не строят.

Выбор технологии строительства в большей степени обусловлен локацией, структурой земельного участка, особенностями рельефа, отмечают в PAN City Group. Выбор в пользу панельного здания приводит к некоторому ограничению в планировочных решениях, но уменьшает срок производства работ. Панельные дома чаще всего представляют сегмент более бюджетного жилья.

По данным Бориса Мадонова, монолитные дома являются наиболее распространёнными и в масштабах страны в целом. Как отмечают в PAN City Group, монолитные здания наиболее популярны и на мировом рынке.

«Монолит универсален, у таких домов почти нет ограничений во внешнем виде и этажности, а также более широкие возможности по формированию различных планировочных решений. В монолитных домах отсутствуют швы, что улучшает их энергоэффективность и теплоизоляцию», — отмечают эксперты компании.

Варианты отделки фасадов выбираются в зависимости от климатических условий региона и каждого отдельно взятого города, а также класса проекта, отмечает Борис Мадонов. Спектр материалов и способов велик: например, так называемый мокрый фасад — отделка внешних стен штукатурным слоем.

«Мы комбинируем её в том числе с кирпичным фасадом, с различными подсистемами, для того чтобы разнообразить архитектурный облик — используем керамогранит, алюминиевые панели, вентилируемый фасад», — говорит эксперт.

Второй наиболее популярный вариант отделки монолитных домов — это вентилируе­мый фасад.

«Навесной вентилируемый фасад обладает значительной долговечностью, прочностью конструкции и большим выбором облицовочных материалов, что обеспечивает разнообразие облика зданий. Вентфасады наиболее удачно вписываются в облик города. Хорошая теплоизоляция стен, надёжная звукоизоляция, защита от атмосферных воздействий и длительный срок эксплуатации — навесные вентфасады имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые и обусловили их сегодняшнюю популярность», — отмечают эксперты PAN City Group. «Мокрый фасад» является более дешёвым вариантом, но при этом не уступает по качественным показателям и красоте исполнения.

В кирпичных и монолитных домах фасады в основном, соответственно, кирпичные, либо применяется окрашенная панель, отмечают в пресс-службе застройщика ПМД. Также в кирпичных домах может не использоваться дополнительная отделка фасада, но таких домов в городе мало.

Во внутренних работах чаще всего используются полимерные трубы, отмечают в ПМД: «Металлические трубы используются в основном для противопожарных систем, где важна в первую очередь негорючесть. Для хозяйственных систем удобнее полимерные трубы — полипропиленовые и полиэтиленовые. Они более долговечные и не подвержены коррозии, а значит, не загрязняют воду. В большинстве случаев они подходят и для горячего, и для холодного водоснабжения».

Для остекления применяются в основном две технологии — ПВХ-профили и алюминиевые рамы, отмечает Борис Мадонов. Первые — в основном объёме зданий и панорамном остек­лении с рамами из алюминиевых сплавов на первых этажах.

В ПМД используют окна ПВХ и алюминиевое витражное остекление лоджий. Преимущество алюминия — большая долговечность и меньшая подверженность деформации от солнца.

«В целом дома рассчитаны на срок службы не менее 50 лет — это минимальный срок, который закладывается в проектную документацию. Соответственно, окна и двери должны прослужить не менее этого срока», — отмечают в пресс-службе компании.

Новые технологии

За последние лет семь качество продукта девелоперской отрасли Перми существенно продвинулось, отмечают в пресс-службе застройщика ПМД. Это связано с тем, что рынок стал более открытым, застройщики стали больше уделять внимания маркетинговой разработке продукта, перенимать опыт других участников рынка, в том числе из других регионов. Плюс стали приходить застройщики со своим опытом, которого раньше не было в Перми.

Если говорить конкретнее, всё чаще в строительстве применяются технологии 3D-моделирования проекта, говорят в PAN City Group. Это позволяет минимизировать риски неточностей проекта, а также исключить или свести к минимуму человеческий фактор при проектировании, строительстве и эксплуатации здания. В частном домостроении также набирает по­пулярность 3D-печать бетонных конструкций.

И в целом эксперты компании отмечают, что набирает обороты цифровизация строительной сферы — к примеру, применение электронного документооборота между всеми участниками строительства, включая органы государственной власти.

По мнению Бориса Мадонова, одним из основных новшеств является префабрикация — когда элементы дома создаются в цеху, а потом собираются непосредственно на площадке.

«Это нужно для того, чтобы какие-то узлы были выполнены как можно более качественно, в условиях высокотехнологичного производства. Поэтому сложные элементы стараются выносить на заводы и привозить как готовые элементы. Про эту технологию говорят давно, но сейчас она стала активно использоваться», — говорит эксперт.

Немало нового в отрасль привнесли технологии «умного дома».

«Использование цифровых решений управления домом — важный инструмент создания современного комфортного жилья. Их внедрение обеспечивает совершенно новый уровень безопасности, и всё чаще застройщики используют их в новых проектах уровня «комфорт» и выше, в том числе в регио­нах», — считают эксперты компании PAN City Group.

Генеральный директор ООО СЗ «Пермская» Илья Волков отмечает, что сейчас система «умный дом» массово внедряется в проекты независимо от классности дома.

«Это связано с тем, что застройщик сам определяет, что под этим термином подразумевать. Заявленные индивидуальные приборы учёта и телеметрия уже могут считаться элементом системы. Регламентов нет. В клубном доме «Строганов» — премиальном проекте — мы изначально предполагали «умный дом». В следующем проекте комфорт-класса в Индустриальном районе мы также его интегрируем», — сообщил он.

Стандартный пакет «умного дома» обычно включает дистанционную передачу показаний счётчиков электричества, воды, газоснабжения. Достаточно часто используются такие решения, как IP-домофония и камеры видеонаблюдения как на территории дома или комплекса, так и внутри здания.

«В некоторых домах реализован въезд в паркинги по RFID-меткам, которые лежат в машине и автоматически срабатывают при её приближении ко въезду. Либо можно открывать ворота через специальное приложение — эта технология реализована во всех домах», — дополняют в пресс-службе ПМД.

Застройщики разрабатывают собственное приложение для смартфонов, через которое реализуется значительная часть функций «умного дома». Например, в мобильном приложении PAN застройщика PAN City Group жители ЖК «Талисман» смогут получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги, оставлять заявки в управляющую компанию, открывать входную дверь в подъезде, открывать и закрывать шлагбаум, заказывать гостевые пропуска для авто, просматривать камеры наблюдения, передавать показания приборов учёта, общаться с соседями в общем чате и читать новости дома.

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