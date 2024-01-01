Железно: девелопмент со смыслом Поделиться Твитнуть

История «Железно» началась в 2011 году. За это время от строительства промышленных предприятий девелопер перешёл к созданию умных среднеэтажных мини-городов и комплексному развитию территорий, чтобы сделать жизнь людей в современном городе максимально удобной и эргономичной. Какие изменения в жизни компании принёс 2024 год — читайте в материале.

Горячее сердце девелопмента

«Железно» строит в пяти регионах страны. В 2019 году девелопер вышел на рынки Ульяновска и Ижевска, а уже в 2023-м существенно «прокачал» свой федеральный статус и увеличил своё присутствие сразу на два города-миллионера — Екатеринбург и Пермь.

Закрепиться и заявить о себе в новых городах с сильными конкурентами компании позволила целеустремлённость и методичная работа. «Железно» первым на рынке стал позиционировать себя в качестве «девелопера с научным подходом», предлагая своим клиентам новое качество продукта, в котором каждая деталь продумана и отточена до идеала. На каждом этапе работы команда «Железно» использует научно доказанные практики, которые способны менять мир и жизнь людей к лучшему.

Непрерывное развитие работы влечёт и развитие компании, по­этому в 2024 году девелопер принял решение провести ребрендинг, чтобы, сохраняя ценности, сделать позиционирование более точным и ёмким — это позволит девелоперу раскрыть и поделиться многообразием накопленных смыслов повзрослевшего бренда «Железно».

Так появилось точное позицио­нирование, которое отражает характер и ценности «Железно», — это девелопмент со смыслом, где каждый элемент продуман до мелочей и сделан осмысленно: архитектура — со смыслом, дворы — со смыслом, благоустройство — со смыслом, озеленение — со смыслом, квартиры — со смыслом.

В рамках ребрендинга девелопер нашёл метафору, которая хорошо отражает «Железно», — это раскалённый металл.

Материал в процессе трансформации, обладающий потенциалом к созданию чего-то нового и значимого, — это идеально отражает динамику, научный и творческий подходы компании к разработке и реализации своих проектов.

Раскалённое железо стало основообразующим звеном в цепочке поиска нового, аутентичного образа «Железно».

«Мы — урбанисты-мечтатели, романтики мира девелопмента. Мы верим, что каждый человек способен менять себя и окружающий мир, когда по-настоящему этого желает и его сердце горит идеей. Так мы пришли к слогану «Девелопер с горящими глазами и горячим сердцем», — делятся в компании.

Эволюционное развитие

Вместе с ребрендингом «Железно» раскрыл новый смысл, который всегда старался закладывать в свои проекты, — сочетание доведённой до идеала Функции и искренней от использования Эмоции.

Новый знак девелопера также обрёл свежее дыхание и кроме привычного значения металла из таблицы Менделеева теперь имеет толкование: «F» — это функция, «e» — эмоция. Система знака семантически стала более открытой, что позволяет легко его масштабировать.

Железные ценности, которые хорошо нам известны, — командное лидерство, развитие, ответственность, уважение и доверие — сохранились, но в рамках ребрендинга добавляется ещё одна важная ценность, которая была необходима, — это дизайн-мышление, чтобы закрепить важный посыл: делаем красиво, делаем с умом.

Чтобы сделать компанию более узнаваемой и запоминающейся на федеральном рынке недвижимости, а также обновить и систематизировать визуальный дизайн-код бренда, девелопер выбрал для нового позиционирования уникальное цветовое сочетание, которого на рынке ещё не было: серый + оранжевый, а также главный цветовой акцент — металлик.

«Железно» сегодня — это больше, чем девелопмент. В компании уверены, что для того чтобы по-настоящему изменить мир вокруг себя и городское полотно современной России, недостаточно построить квартал или даже два. Поэтому «Железно» строит города будущего и не боится заявить об этом.

Именно поэтому девелопер выбрал комплексный подход и создал собственную управляющую компанию, которая заботится о жителях и об окружающем мире.

Для «Железно» очень важно взаимодействие с обществом, организациями и людьми, по­этому компания уделяет большое внимание социальным проектам: строит школы, детские сады, парки и даже городские площади, чтобы сформировать «живую» городскую среду, которая будет наполнена смыслами и станет частью культурного наследия города.

В рамках этой масштабной работы девелопер создал внешнюю экосистему — #ЖелезноВместе. Он занимается реставрацией памятников архитектуры, восстанавливает культурное наследие и организует важные объединяющие мероприятия для горожан.

Развитие — приоритет для «Железно», поэтому большое внимание девелопер уделяет процессу профессионального развития сотрудников и корпоративной культуры. Для их личностного и профессионального роста создана внутренняя экосистема «Железно. Команда».

Сотрудники «Железно» работают с полной отдачей, чтобы жители проектов компании были по-настоя­щему счастливы. Сегодня «Железно» готовы к тому, чтобы весь рынок увидел всю силу девелопмента со смыслом, сокрытую внутри. Так теперь выглядит характер бренда.

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