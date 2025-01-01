Профориентация и инновации

Тренды современного образования в Прикамье — в спецпроекте «Нового компаньона»

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Под влиянием изменений в социальной и культурной среде, развитием технологий и вызовов в экономике и бизнесе в современной системе образования появляются новые тенденции, процесс трансформации происходит на всех уровнях обучения.

В специальном проекте «Нового компаньона» рассматриваем новые правила приёма в вузы, актуальные направления профподготовки и самые востребованные специальности в университетах. Совместно с экспертами рассуждаем о том, какие задачи стоят перед школами, колледжами и вузами, и о том, как внедряется в учебный процесс искусственный интеллект. 

По новым правилам

По новым правилам

Пермские вузы рассказали об особенностях приёмной кампании в 2025 году

Знания 2.0

Знания 2.0

Какие тренды наблюдаются в современном образовательном процессе

«Учить скучно — не наш сценарий»

«Учить скучно — не наш сценарий»

Учредитель учебного центра «Современное образование» Марина Сорокина — об особенностях результативного обучения и о новых проектах

В атмосфере поддержки

В атмосфере поддержки

Ломоносовская школа — качественное образование, всестороннее развитие и мягкая концепция обучения

Экзамен на отлично

Экзамен на отлично

Лицей им. М. В. Ломоносова предлагает качественное профильное обучение, которое поможет успешно сдать экзамены и подготовиться к поступлению в ведущие вузы страны

Инвестиции в знания

Инвестиции в знания

«Метафракс» открывает двери в профессию для школьников и студентов

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