Профориентация и инновации Тренды современного образования в Прикамье — в спецпроекте «Нового компаньона» Поделиться Твитнуть

Под влиянием изменений в социальной и культурной среде, развитием технологий и вызовов в экономике и бизнесе в современной системе образования появляются новые тенденции, процесс трансформации происходит на всех уровнях обучения.

В специальном проекте «Нового компаньона» рассматриваем новые правила приёма в вузы, актуальные направления профподготовки и самые востребованные специальности в университетах. Совместно с экспертами рассуждаем о том, какие задачи стоят перед школами, колледжами и вузами, и о том, как внедряется в учебный процесс искусственный интеллект.

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