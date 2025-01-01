Алёна Бронникова По новым правилам Пермские вузы рассказали об особенностях приёмной кампании в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учебный год подходит к концу, приближается основной период сдачи ЕГЭ, а с ним и поступление в вузы. Приёмная кампания официально стартует 20 июня. Высшие учебные заведения Пермского края подготовились к приёму по новым правилам, утверждённым Минобрнауки РФ в 2024 году, а также открыли новые направления в соответствии с запросом абитуриентов.

Спрос и востребованность

Вузы готовятся к повышенному спросу у абитуриентов на большую часть направлений и на новые программы, открывшиеся в этом году. Так, в медицинском университете (ПГМУ) из-за дефицита врачей в здравоохранении ожидают рост спроса на все врачебные специальности. В Пермском политехе (ПНИПУ) — на все новые программы, которые были подготовлены совместно с предприятиями — партнёрами вуза и отвечают потребностям экономики.

В Пермском филиале НИУ ВШЭ отмечают, что высокий конкурс традиционно наблюдается на онлайн-программе «Дизайн». Также из-за растущего рынка креативных профессий ожидается повышенный спрос на «Менеджмент в креа­тивных индустриях». Главными трендами, по информации отдела по связям с общественностью вуза, в этом году стали креативные индустрии, цифровой бизнес и онлайн-обучение.

«Образовательные программы ежегодно перерабатываются и актуализируются, подстраиваются под современные условия. На рынке труда в настоящее время востребованы все направления подготовки и специальности, реализуемые университетом, в особенности сельскохозяйственного и ветеринарного профилей», — рассказали в пресс-службе аграрно-технологического университета (ПГАТУ).

Большое количество поступающих в вуз ожидается на направления подготовки «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Землеустройство и кадастры», «Ландшафтная архитектура».

В педагогическом университете (ПГГПУ) для привлечения абитуриентов совместно с департаментом образования администрации Перми и Министерством образования и науки Прикамья проводятся мероприятия по популяризации направлений вуза, увеличено количество мест в рамках целевого приёма. Высокий конкурс ждут на образовательные программы факультетов психологии, иностранных языков, педагогики и психологии детства. При этом на рынке труда востребованы учителя-предметники, специализирующиеся на информатике, физике, математике, биологии и химии.

«Реальный спрос и конкуренция станут известны только во время приёмной кампании, когда станет ясно, какая конкурсная ситуация складывается по каждой программе», — добавила ведущий специалист отдела организации приёма студентов ПГГПУ Анастасия Куземка.

В Физико-математическом институте ПГНИУ в следующем учебном году открывается новое образовательное направление «Прикладная математика» по профилю «Интеллектуальный анализ данных, программирование и искусственный интеллект». Студенты будут осваивать анализ временных рядов и Big Data, изучат технологии машинного обучения (от классических алгоритмов до нейросетей), пройдут курс 3D-моделирования и поработают с компьютерным зрением.

«Абитуриентов ждёт много сложной и интересной математики, которая, как известно, является основой ИИ. Будущим создателям нейросетей это направление будет интересно в первую очередь», — поясняют в ФМИ.

На экономическом факультете ПГНИУ в рамках соглашения с Федеральной службой госстатистики открывается программа бакалавриата «Управление данными в экономике» (направление «Статистика»). В Институте компьютерных наук и технологий — специалитет «Информационно-аналитические системы безопасности», образовательная программа называется «Информационная безопасность финансовых и экономических структур». Бюджетных мест на данной программе не предусмотрено.

«Мы видим, что всё более востребованными становятся междисциплинарные направления подготовки, когда студенты в процессе изучения основного предмета — образовательных направлений в области биологии, химии, истории, филологии, которые представлены только в ПГНИУ, могут получить дополнительные компетенции в области анализа данных, искусственного интеллекта», — объясняют в пресс-службе вуза.

Пермская фармакадемия (ПГФА) проводит подготовку специалистов для фармацевтической отрасли по направлениям: «Фармация» (специалитет), «Химическая технология» (бакалавриат) и «Биотехнология» (бакалавриат). В этом году значительно увеличено количество бюджетных мест. Как рассказали в вузе, все специальности востребованы на рынке труда. Провизоры — в сфере обращения лекарственных средств, гомеопатических, лечебно-косметических и ветеринарных лекарственных препаратов, БАД и натуральных продуктов. Технологи востребованы на предприятиях по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств, а также продукции косметического профиля, а биотехнологи — на предприятиях фармацевтической, парфюмерно-косметической, пищевой промышленности и в исследовательских лабораториях.

Новые правила

Согласно ноябрьскому приказу Минобрнауки РФ, в этом году в силу вступили новые правила приёма в вузы. Одним из ключевых изменений стала подача согласия на зачисление, вместо оригинала документа об образовании, в конкретный вуз через суперсервис портала «Госуслуги» — «Поступление в вуз онлайн». Согласие на зачисление также можно направить по почте или обратиться лично в вуз. Подать таким образом согласие на зачисление можно и при поступлении в учреждения СПО.

В этом году абитуриенты должны заранее определить приоритетное направление подготовки, чтобы поставить его выше других в случае подачи документов на несколько направлений подготовки или специальностей. Раньше организации могли ограничивать число специальностей, теперь у абитуриентов есть возможность подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом.

Также введены изменения в наборах вступительных испытаний, расширен перечень индивидуальных достижений, включающий дополнительные баллы за участие в профориентационных мероприятиях работодателя для поступающих по целевой квоте.

«Суммарно у поступающих в рамках квоты приёма на целевое обучение по баллам за индивидуальные достижения сейчас уже может быть 15, а не 10 баллов, как это было ранее. Сейчас 10 баллов за индивидуальные достижения также даются всем абитуриентам, поступающим в вуз, и дополнительно пять баллов может быть начислено абитуриентам, которые участвовали в профориентационных мероприятиях на каком-либо предприятии, если ребёнок поступает в рамках квоты приёма на целевое обучение по предложению этого предприятия», — пояснил ответственный секретарь приёмной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов.

В НИУ ВШЭ рассказали, что для поступления на целевое обучение заявление подаётся через «Госуслуги». На платформе «Работа в России» необходимо выбрать целевую квоту и работодателя. Договор будет заключён после зачисления. Вакансии от работодателей будут размещены до 10 июня.

Кроме того, вузы ограничили в увеличении внебюджетных мест — теперь их количество утверждается за пять месяцев до старта приёма и остаётся фиксированным. Конкурсные списки будут размещаться на «Госуслугах», где позиции в рейтинге можно отслеживать в режиме реального времени.

В некоторых вузах также изменился перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам. Однако, например, ПГФА эти корректировки не затронули. В ПГМУ рассказали, что изменения в вузе претерпел также перечень индивидуальных достижений на направления СПО, специалитета, бакалавриата и ординатуры.

Рост цен

Часть пермских вузов пока не утвердили стои­мость образовательных услуг на платной основе на 2025/26 учебный год. Информация о ценах появится ближе к началу приёмной кампании.

В ПГФА отмечают, что повышение стоимости обучения возможно с учётом уровня инфляции. В прошлом году обучение по специальности «Фармация» стоило 162 тыс. руб. в год, на направлениях «Химическая технология» и «Биотехнология» — по 150 тыс. руб. в год. Стоимость обучения в ПГАТУ, по информации пресс-службы вуза, практически не изменилась. Наиболее дорогим направлением подготовки является «Земле­устройство и кадастры», самыми доступными — «Экономика», «Менеджмент» и «Товароведение».

В ПГГПУ сообщили о росте стоимости обучения на 5—10% по сравнению с прошлым годом в зависимости от направления подготовки. Так, обучение по программам, относящимся к УГСН «Образование и педагогические науки», будет стоить 152 тыс. руб. на очном отделении. Самая высокая стоимость обучения — по специальностям «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка» и «Оздоровительная адаптивная физическая культура» — 226,6 тыс. руб. (аспирантура).

Стоимость обучения для иностранных студентов в ПГНИУ увеличилась на 20%, для студентов из России повышение произошло в среднем на уровне 7%, что соответствует уровню инфляции и предусматривает повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава.

В ПГИК стоимость обучения начинается от 152 тыс. руб. на очном отделении по направлениям факультета культурологии и социально-культурных технологий (бакалавриат). Самая высокая стоимость — по направлению подготовки «Актёрское искусство» — 351,1 тыс. руб. в год (специалитет).

В НИУ ВШЭ цены на большинство программ остались на уровне прошлого года, с небольшим ростом на некоторых направлениях. Цены начинаются от 200 тыс. руб. в год. Такая стоимость установлена на программы бакалавриата «Разработка информационных систем для бизнеса» и магистратуры — «Управление развитием бизнеса», «Государственное и муни­ципальное управление», «Бизнес-аналитика», «Финансовые стратегии и аналитика» и «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». Согласно информации на сайте вуза, самая высокая стоимость обучения установлена на программу аспирантуры «Прикладная экономика» — 654 тыс. руб. в год.

В ПГНИУ стоимость обучения начинается от 153 тыс. руб. на бакалавриат и специалитет на большинстве факультетов. Самая высокая стои­мость установлена на направление «Дизайн» (бакалавриат).

Вузы также предлагают для абитуриентов скидки на обучение на коммерческой основе в зависимости от результатов ЕГЭ и дополнительных достижений или возможность оплаты в рассрочку.

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