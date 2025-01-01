Подготовка управленцев высшей квалификации в условиях цифровой трансформации
Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров открывает набор на обновлённую программу Master of Business Administration (MBA), которая станет важным шагом в развитии управленческого потенциала Пермского края. Образовательный курс разработан с учётом современных требований к подготовке управленцев и ориентирован на практическое применение знаний в реальных условиях бизнеса. Начало обучения — октябрь 2025 года.
Мастер Делового Администрирования (МВА) — всемирно известная и признанная деловым сообществом управленческая квалификация.
Основные модули:
- Философия бизнеса
- Стратегический менеджмент
- Управление проектами цифровой трансформации предприятия
- Проектирование систем. Процессное управление
- Управление производством
- Управление данными. Big Data
- Финансовый менеджмент. Оценка бизнеса
- Маркетинг
- Информационные технологии в условиях цифровой трансформации
- Управление IT-услугами с применением лучших практик
- Управление персоналом
Сильные стороны Пермской школы МВА — применение IT и BI в управлении; изучение лучших практик с опорой на результаты работы Научной школы профессора Анатолия Викторовича Молодчика.
АНО ДПО «РМЦПК» предлагает широкий выбор программ профессиональной переподготовки: «Бизнес-аналитик», «Бухгалтер со знанием 1С», «Программирование в 1С», «Арбитражное управление», «Управление персоналом», «Психология».
г. Пермь, ул. Куйбышева, 94
Телефон (342) 241-41-50
E-mail: rmc.edu@yandex.ru
Сайт: rmc-edu.com
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