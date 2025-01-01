Подготовка управленцев высшей квалификации в условиях цифровой трансформации Поделиться Твитнуть

Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров открывает набор на обновлённую программу Master of Business Administration (MBA), которая станет важным шагом в развитии управленческого потенциала Пермского края. Образовательный курс разработан с учётом современных требований к подготовке управленцев и ориентирован на практическое применение знаний в реальных условиях бизнеса. Начало обучения — октябрь 2025 года.

Мастер Делового Администрирования (МВА) — всемирно известная и признанная деловым сообществом управленческая квалификация.

Основные модули:

Философия бизнеса

Стратегический менеджмент

Управление проектами цифровой трансформации предприятия

Проектирование систем. Процессное управление

Управление производством

Управление данными. Big Data

Финансовый менеджмент. Оценка бизнеса

Маркетинг

Информационные технологии в условиях цифровой трансформации

Управление IT-услугами с применением лучших практик

Управление персоналом

Сильные стороны Пермской школы МВА — применение IT и BI в управлении; изучение лучших практик с опорой на результаты работы Научной школы профессора Анатолия Викторовича Молодчика.

АНО ДПО «РМЦПК» предлагает широкий выбор программ профессиональной переподготовки: «Бизнес-аналитик», «Бухгалтер со знанием 1С», «Программирование в 1С», «Арбитражное управление», «Управление персоналом», «Психология».

АНО ДПО «РМЦПК»

г. Пермь, ул. Куйбышева, 94

Телефон (342) 241-41-50

E-mail: rmc.edu@yandex.ru

Сайт: АНО ДПО «РМЦПК»г. Пермь, ул. Куйбышева, 94Телефон (342) 241-41-50E-mail: rmc.edu@yandex.ruСайт: rmc-edu.com

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