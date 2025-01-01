Инвестиции в знания «Метафракс» открывает двери в профессию для школьников и студентов Поделиться Твитнуть

Теоретический тур Большой олимпиады Росхим в ПГНИУ

Фото предоставлено АО «Метафракс Кемикалс»

Заявить о себе

Большая олимпиада Росхим по химии и химической технологии для школьников 7—11-х классов в 2025 году вышла на всероссийский уровень. Участие в ней приняли свыше 6000 человек из 36 регионов. По результатам отбора на очный этап были приглашены более 800 участников, из них около 50 школьников из Перми, Губахи, Кизела, Александровска, Яйвы, Чусового, Лысьвы, Кунгура, Очёра и Чайковского.

Пермский край вошёл в число пяти регионов, на площадках которых состоялся второй, очный этап интеллектуального состязания. Он стартовал 30 марта с теоретического тура. АО «Метафракс Кемикалс» (входит в периметр АО «Росхим») организовало в регионе две площадки: в Перми на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и в Губахе на базе Уральского химико-технологического колледжа (УХТК). На выполнение заданий участникам отводилось 3 часа 55 минут.

Во время открытия очного этапа в Перми с напутственным словом выступила проректор по учебной работе ПГНИУ, кандидат физико-математических наук Анна Габдурафикова. В Губахе участников приветствовали начальник сектора обучения и подготовки персонала «Метафракс Кемикалс» Сергей Кузиванов и заместитель директора УХТК Вероника Коцолайнен.

Сергей Кузиванов, начальник сектора обучения и подготовки персонала «Метафракс Кемикалс»:

— Компания «Метафракс Кемикалс» традиционно уже более 15 лет проводит региональную предметную олимпиаду для старшеклассников. В этом году мы присоединились к Большой олимпиаде Росхим по химии и химической технологии, которая позволит со следующего года победителям и призёрам при поступ­лении в вуз получать дополнительные баллы.

Сергей Кузиванов отметил, что для ребят участие в олимпиаде является прекрасной возможностью заявить о себе и стать потенциальным работником компании «Метафракс Кемикалс». Школьникам, продемонстрировавшим хорошие результаты во время состязания, предприятие предлагает обучение в технических вузах по договору и гарантированное трудоустройство в компании.

Заключительный, практический тур прошёл на базе лабораторий химического факультета ПГНИУ и УХТК 26 апреля. Подведение итогов и награждение победителей состоится в мае.

Перспективы

Помимо участия в олимпиаде, где школьники могут продемонстрировать свои знания по химии и получить предложение о трудоустройстве в «Метафракс», у старшеклассников из Губахи есть уникальная возможность познакомиться с работой предприятия изнутри.

Так, 12 апреля в УХТК состоялся единый день открытых дверей для учащихся восьмых-девятых классов и их родителей, в котором приняли участие около 100 ребят. Ключевым событием дня стала экскурсия на производственную площадку «Метафракса», который уже много лет сотрудничает с колледжем и выступает основным партнёром в федеральном проекте «Профессионалитет».

Школьники посетили на предприятии центральный пульт управления и лабораторию производства метанола. Особый интерес вызвал тренажёрный класс, в котором экскурсанты попробовали себя в роли операторов ЦПУ, ответственных за управление сложными производственными процессами.

В самом УХТК, где в рамках проекта «Профессионалитет» создан региональный образовательно-производственный кластер «Химическая промышленность», школьники познакомились с современными мастерскими и лабораториями, поучаствовали в мастер-классах, примерив на себя профессии химика-технолога, аппаратчика и слесаря-ремонтника. У родителей в это время была возможность пообщаться с руководством учреждения и задать волнующие их вопросы.

Андрей Еремеев, технический директор АО «Метафракс Кемикалс»:

— Внедрение высоких технологий и энергоэффективных решений невозможно без квалифицированных кадров. Руководство нашего предприятия давно приняло стратегически верное решение о сотрудничестве с Уральским химико-технологическим колледжем. Результаты этой работы очевидны: в 2023 году мы стали опорным работодателем УХТК в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Ежегодно около 300 студентов УХТК проходят у нас практику, осваивая современные технологии и приобретая практические навыки, необходимые как для учёбы, так и для дальнейшей профессиональной деятельности.

Сотрудничество с вузами

Компания «Метафракс Кемикалс» проводит мероприятия и для студентов других учебных заведений. В рамках федерального проекта «Больше, чем работодатель» предприятие уже посетили 20 студентов-химиков третьего и четвёртого курсов Тюменского индустриального университета. В течение трёхдневной программы молодые специалисты познакомились с Губахой, побывали на производственных площадках, пообщались с сотрудниками, посетили корпоративный музей и встретились с руководством компании. Это стало возможным благодаря успешному участию Пермского края в конкурсе, проведённом Федеральным агентством по делам молодёжи совместно с Центром содействия молодым специалистам. В текущем году подобные стажировки запланированы ориентировочно на июль-август.

В апреле представители входящей в ГК «Мета­фракс» компании «Метадинеа», одна из производственных площадок которой находится в Губахе, приняли участие в ежегодной ярмарке вакансий в Ивановском государственном химико-технологическом университете (ИГХТУ). Это событие позволило студентам лично пообщаться с потенциальными работодателями, узнать о доступных вакансиях, стажировках и перспективах карьерного роста.

Специалисты «Метадинеа» провели презентации в университете на кафедрах химии и технологии высокомолекулярных соединений, технической кибернетики и автоматики, технологических машин и оборудования и промышленной экологии. Слушателям рассказали о вакансиях, карьере и специальных предложениях для студентов и выпускников вузов.

Во время мероприятия были награждены победители конкурса «Лучший выпускник ИГХТУ — 2025», среди которых оказалась и выпускница профиля подготовки «Технология органического и нефтехимического синтеза» Ульяна Петрова. В прошлом году она проходила производственную практику в отделении производства формалина «Метадинеа».

В «Метафраксе» отмечают, что такие мероприятия помогают школьникам и студентам поближе познакомиться с возможностями будущей профессиональной деятельности, а также способствуют привлечению молодых, перспективных специалистов.

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