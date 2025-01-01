Алёна Бронникова Знания 2.0 Какие тренды наблюдаются в современном образовательном процессе Поделиться Твитнуть

Изменения в социальной и культурной среде, развитие информационных технологий требуют трансформации образовательного процесса в школах, колледжах и вузах, новых подходов и адаптации к современным условиям и запросам рынка труда. Как отме­чают эксперты, среди основных трендов наблюдаются формирование универсальных компетенций, комфортной среды, получение практических навыков и цифровизация образования.

Профориентация и подготовка

Одним из основных векторов образования стала помощь детям в профессиональном самоопределении и дальнейшая подготовка по специальности во взаимодействии с потенциальными работодателями. Преимущественно он и задаёт направление процессу образования на всех уровнях: от дошкольного до высшего учебного учреждения.

«В последние годы образовательный процесс претерпевает значительные изменения. Одним из ключевых трендов, способствующих трансформации современного образования, является активное присутствие работодателей на всех ступенях и уровнях обучения. Учебные заведения совместно с предприятиями разрабатывают программы стажировок и практик, что помогает студентам получить практический опыт и лучше подготовиться к требованиям рынка труда», — рассказала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Пермского химико-технологического техникума Анастасия Смирнова.

Так, в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» среднее профессиональное образование (СПО) вышло на новый уровень, отличающийся более короткими сроками обучения и более тесным взаимодействием студентов с будущими работодателями. Обучение проходит в лабораториях и мастерских, оборудованных под запросы современных предприятий, практика — на производстве. В этом же направлении работают и вузы, студенты которых также имеют возможность получения практического опыта на ведущих предприятиях региона, а затем в короткие сроки находят подходящее место работы.

«Сегодня российское образование нацелено на главную задачу: создание профессионально ориентированного образования в контексте сотрудничества с будущим работодателем и рынками труда. С отраслевыми компаниями напрямую заключаются договоры о взаимодействии в образовательном процессе. Основной тренд — это качественная подготовка потенциальных и действующих сотрудников в формате полного цикла, чтобы выпускник мог быстро в адаптационный период, например за время учебной практики, найти место работы, сразу трудоустроиться и влиться в рабочий коллектив», — прокомментировала проректор по образовательной деятельности ПНИПУ Ирина Черникова.

Задачи и вызовы

Знакомство с профессией и выстраивание системы подготовки происходит ещё в период получения общего образования. По словам директора пермской школы № 93 («Фотоника») Павла Вахрушева, такая тенденция связана с дефицитом кадров, прежде всего технического направления. Общеобразовательные учреждения взаимодействуют с социальными партнёрами в лице предприятий и крупных отраслевых организаций, а затем встраивают в учебный процесс дополнительные направления в виде внеурочной работы и мероприятий, связанные со спецификой деятельности этих партнёров.

«Тренд связан с запросом от работодателей в первую очередь. Предприятия и высшие учебные заведения напрямую выходят на образовательные учреждения и ведут работу с конкретными школами. Наблюдается острый дефицит кадров, особенно в техническом направлении, проседают и рабочие профессии. Чтобы формировать у детей конкретные компетенции, школы расширяют или создают специальные уникальные направления. Необходимо сформировать такие условия, при которых ученики к девятому классу будут знать о возможностях, чтобы, поступая в колледж или 10-й класс, понимать, кем они станут в будущем», — добавил Павел Вахрушев.

Эксперты отмечают, что главная задача, стоящая сейчас перед образовательными организациями, заключается в качественной подготовке высококвалифицированных специалистов, которые смогут быстро адаптироваться к изменениям в рабочих процессах.

Анастасия Смирнова обратила внимание, что в последнее время появилась тенденция к универсализации навыков и расширению компетенций обучающихся. Так, в рамках обучения по основной специальности студенты могут освоить несколько дополнительных смежных. Кроме того, перед учреждениями стоят задачи внедрения современных технологий, обновления оборудования и повышения квалификации сотрудников.

«Вызовы экономики и производства требуют от современного образования инновационного комплексного подхода в решении проблем. Поэтому необходимо своевременно адаптировать образовательные программы под рынок труда, обновлять материально-техническую базу, а также регулярно повышать квалификацию педагогического состава», — считает эксперт.

Поскольку именно педагоги закладывают основы знаний будущих специалистов, сообщила она, профессиональное развитие преподавателей является сейчас важнейшей задачей. Наиболее эффективный способ понимать актуальные запросы работодателей — прохождение стажировок на предприятиях и курсов повышения квалификации с акцентом на новые технологии и методы обучения.

Интерес и эффективность

Искусственный интеллект и виртуальная реальность стали не только привычными в повседневной жизни, активно применяются в производственных и бизнес-процессах, но и внедряются в учебную деятельность. Современные технологии используют студенты, ученики и педагоги, это способствует росту интереса к учёбе и эффективности обучения, сокращая время подготовки и решения отдельных задач.

Как рассказал Павел Вахрушев, сейчас школы дают детям возможность раскрыть потенциал во время процесса школьного обучения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Так, на базе школы № 93 действует распределённый кванториум, в рамках которого также ведётся обучение по направлению виртуальной реальности, и полученные знания ученики затем транслируют в учебном процессе.

Помимо этого, у детей есть возможность проявить себя в проектной деятельности, применяя компьютерные технологии. Физические макеты и установки создаются только после виртуальной проработки всех технологических процессов. С этими проектами школьники, как и студенты, затем участвуют в конкурсах, получают патенты и продолжают заниматься ими после выпуска.

Виртуальная реальность также используется при подготовке специалистов в вузах и учреждениях СПО. С помощью этого инструмента студенты могут безопасно погрузиться в рабочую среду, где они взаимодействуют с материалом и рабочим оборудованием и решают задачи в трёхмерном пространстве. По словам экспертов, интерактивное обучение делает процесс более увлекательным и повышает мотивацию к изучению профессий.

«Инновационные технологии внедряются в систему не только высшего, но и общего образования в сотрудничестве с большими ИТ-компаниями. Основа искусственного интеллекта сегодня является неотъемлемой частью образовательных программ. Сегодня мы его не рассматриваем как отдельную ИТ-отрасль, а пытаемся найти возможность его применения в различных отраслях, соблюдая при этом все требования безопасности», — отметила Ирина Черникова.

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