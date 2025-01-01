В поисках партнёров и кадров Изменения в промышленном секторе Прикамья — в спецвыпуске «Нового компаньона» Поделиться Твитнуть

В январе-декабре 2024 года, по данным Пермьстата, индекс промышленного производства в Прикамье вырос на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Но с начала 2025-го ряд экспертов фиксируют замедление промышленного роста.

В каких сферах зафиксирована позитивная и негативная динамика, какие факторы способствуют росту и какие вызовы стоят перед отраслью — в специальном проекте «Нового компаньона».

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