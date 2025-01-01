Ресурсы отраслевых ассоциаций можно использовать для перехода к экономике замкнутого цикла Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

С 2024 года в России действуют новые правила механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно им ответственность за утилизацию выпущенной в оборот упаковки несут её производители. В этом году компании обязаны обеспечить утилизацию 55% выпущенной в оборот упаковки, в 2027 году этот показатель составит уже 100%.

Данные нормативы предприятия могут выполнить тремя способами: утилизировать упаковку самостоятельно, заключить контракт на переработку либо заплатить в казну экосбор, средства от которого пойдут на стимулирование отрасли вторичной переработки. Всё это призвано ускорить переход страны к модели экономики замкнутого цикла в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.

С начала этого года в России рассматривают возможность увеличения роли отраслевых ассоциаций переработчиков вторсырья при контроле за реализацией механизма РОП. Речь идёт о возможном расширении полномочий ассоциаций в части проведения оценки использования вторичного сырья при производстве продукции на конкретных предприятиях. Данная оценка позволяет компаниям претендовать на различные меры господдержки, в частности на применение понижающего коэффициента к нормативам утилизации.

Лидеры среди ассоциаций переработчиков вторичного сырья в России — ассоциации «Руслом.ком» и «Лига переработчиков макулатуры», объединяющие предприятия металлургии и целлюлозно-бумажной промышленности. На сегодняшний день эти две отрасли демонстрируют высокую степень консолидации и при этом являются лидерами по уровню цикличности. Доля вовлечения вторичного сырья в переработку превышает 60% от объёмов образования отходов.

Как отмечает генеральный директор Лиги переработчиков макулатуры, заместитель гендиректора ПЦБК Андрей Гурьянов, ассоциации сегодня являются основными носителями информации о том, что происходит в отрасли и на конкретных предприятиях.

«Лига переработчиков макулатуры объ­единяет свыше 80 крупнейших предприятий страны, которые обеспечивают 70% объёмов переработки бумажных отходов. Наши возможности позволяют аккумулировать полную и достоверную информацию о материальных потоках в отрасли, детализировать её в разрезе каждого вида продукции и каждого отдельного предприятия. Ассоциации готовы предоставить государству свои ресурсы, чтобы сократить время сбора и передачи отчётной информации, обеспечить её верификацию. В конечном счёте это позволит создать эффективную систему контроля за переработчиками», — отмечает руководитель.

В рамках эксперимента в 2026—2027 годах возможна передача ассоциациям полномочий по подтверждению ежегодной отчётности производителей и утилизаторов «бумажных» и «металлических» товаров, а также по проведению экспертизы доли использования вторсырья на производстве. Результаты последней планируется использовать в качестве обоснования для применения понижающего коэффициента утилизации в рамках РОП, предоставления других мер господдержки.

На сегодняшний момент в ассоциациях аккумулируется самая подробная статистика, объединения выпускают регулярные ценовые индексы и общаются с государством на «языке цифр».

По мнению экспертов отрасли, инициатива будет способствовать установлению максимальной прозрачности в механизме РОП, а также стимулированию тех предприятий, которые занимаются переработкой вторсырья «на деле, а не на бумаге». Новая мера призвана не только исключить недобросовестное исполнение предприятиями своих обязанностей, но и сократить административные издержки.

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