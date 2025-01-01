Интерес к науке В Пермском крае в 2025 году впервые пройдёт Большая олимпиада Росхим Поделиться Твитнуть

Максим Кимерлинг

Традиционная Большая олимпиада Росхим по химии и химической технологии в 2025 году вышла на всероссийский уровень. В этом году участниками могут стать школьники 7—11-х классов из всех регионов страны. Пермский край стал одним из пяти субъектов, на площадке которого пройдёт второй этап интеллектуального состязания.

Олимпиада в 2025 году будет организована в многоступенчатом формате. В феврале АО «Росхим» объявило о старте первого этапа. Регистрация и отбор проходят дистанционно, через официальный сайт мероприятия. Приступить к решению заданий школьники смогут в любое удобное время до 16 марта. Лучших из них пригласят на второй этап, который пройдёт очно, в два тура.

Ведущие колледжи и вузы пяти регионов примут участников 30 марта для проведения теоретического тура, а 26 апреля — для соревнований в практическом туре. Второй этап пройдёт в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Крым, Волгоградской области и в Алтайском крае.

На площадке газеты «Коммерсантъ-Прикамье» 6 марта состоялась пресс-конференция, посвящённая олимпиаде. Как рассказал один из спикеров, директор по организационной и кадровой политике АО «Метафракс Кемикалс» (входит в периметр АО «Росхим») Константин Ануфриев, в Прикамье второй этап пройдёт на двух площадках: в Уральском химико-технологическом колледже (Губаха) и Пермском государственном национальном исследовательском университете (Пермь). Все участники, кто будет допущен во второй этап, получат дипломы и памятные призы с символикой предприятия. Для победителей и призёров предусмотрены подарки и включение в кадровый резерв предприятий АО «Росхим».

«Будет создан список потенциальных работников холдинга «Росхим». География охватывает предприятия от Крыма до Дальнего Востока. Участие в проекте — это прекрасная возможность дать старт своей карьере, заявить о себе и стать потенциальным работником на огромной территории нашей страны. У России огромный потенциал в развитии химического производства, именно поэтому мы и будем привлекать своих будущих сотрудников начиная со школьной скамьи», — отметил Константин Ануфриев.

Он также обратил внимание, что главное отличие олимпиады «Росхима» состоит в том, что это первая подобная масштабная олимпиада, которая создана в первую очередь по инициативе работодателя. Состязание позволяет не только проверить знания по химии, но и получить возможность трудоустроиться. Основная его идея — привлечь как можно больше участников и найти будущих сотрудников.

В «Метафракс Кемикалс» выстроен системный подход к работе со школьниками, студентами и выпускниками. Будущим специалистам предлагают целевые договоры, повышенные стипендии, гарантируют поступ­ление в учебные заведения на коммерческой основе. По результатам Большой олимпиады будут выявляться наиболее талантливые участники, при оценке предполагается индивидуальный подход к каждому.

Директор по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова сообщила, что предприятие готово предоставлять жильё, стипендии, оказывать иную материальную и адаптивную поддержку для своих работников.

«Наша задача в рамках профориентации — помогать учиться и создавать благоприятные рабочие условия, чтобы выпускники не только смогли, но и искренне захотели работать на предприятии с наилучшими доступными технологиями», — резюмировала Мария Коновалова.

Заместитель заведующего кафедрой неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности ПГНИУ, к.х.н., доцент Михаил Зубарев сообщил, что для участников олимпиады в следующем году при поступлении в вуз будут предусмотрены бонусы. При поступлении в университет победители и призёры получат дополнительные баллы.

Министр образования и науки Пермского края Раи­са Кассина обратила внимание на то, что в Прикамье химическое направление и подготовка кадров для отрасли осуществляется уже со школьной скамьи, а где-то и с детского сада.

«Мы выстраиваем бесшовную систему образования в регионе «школа — техникум — вуз — предприятие», открываем профильные классы, из них порядка 20 химической направленности», — добавила Раиса Кассина.

По словам заместителя генерального директора по персоналу и организационному развитию АО «Росхим» Владимира Барановского, основная задача проведения олимпиады заключается в поддержании интереса молодёжи к науке, предоставлении школьникам шанса проявить себя.

«Уверен, что участники Большой олимпиады Росхим — это будущие инженеры, учёные и руководители, которые будут определять вектор развития не только нашей компании, но и всей химической промышленности России», — подчеркнул Владимир Барановский.

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