Лизинг для бизнеса: новые услуги и предложения «ТАЛК лизинг» предлагает недвижимость в лизинг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Поделиться Твитнуть

На рынке лизинга «ТАЛК лизинг» работает с 1996 года. В Перми филиал универсальной лизинговой компании, входящей в топ-5 регио­нальных лизинговых компаний России, открылся в 2024 году.

Мария Петропавловская, руководитель филиала «ТАЛК лизинг» в Перми:

— 2025 год начался с презентации новых для рынка лизинговых продуктов и услуг, часть из которых можно назвать уникальными. Среди популярных предложений лизинговой компании «ТАЛК лизинг» — лизинг шин и дисков, лизинг двигателей, кабин, рам и других крупных номерных агрегатных узлов транспорта. Такое предложение стало идеальным решением для корпоративных автопарков, сельхозпроизводителей, держателей грузовой техники. Оно позволяет сэкономить в моменте оборотные средства, быстро ремоторизировать и обновить парк, избежать дефицита запчастей при ремонте старых двигателей.

Популярностью пользуется предложение по приобретению недвижимости в лизинг от «ТАЛК лизинг». Лизинговая компания представляет на рынке весь спектр недвижимости. Частые запросы связаны с расширением складских и производственных помещений, отмечается растущий интерес к коммерческой недвижимости, офисным и торговым объектам. Жилая недвижимость, квартиры и апартаменты также могут быть приобретены в лизинг. «ТАЛК лизинг» предлагает недвижимость в лизинг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок от 10 лет, с авансом от 10%, на сумму от 5 млн руб. Лизинг недвижимости, в отличие от ипотеки или кредита, позволяет экономить до 40% на налогах за счёт оптимизации налога на прибыль на всю сумму лизинговых платежей, максимальный срок рассмотрения заявки — два дня, для сделки с индивидуальным графиком платежей потребуется минимальный пакет документов.

Мария Петропавловская отмечает, что востребованность продуктов «ТАЛК лизинг» обусловлена в том числе скоростью и упрощёнными условиями получения такого финансирования. Заявку на лизинг или бесплатную консультацию специалиста можно оставить на сайте компании talcom.ru.

Справка о компании: «ТАЛК лизинг» — универсальная лизинговая компания с 100%-ным государственным участием. Лизинговый портфель — более 12 млрд руб., растущая филиальная сеть, поставки любого оборудования, техники и транспорта по всей России.

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