Полина Путякова журналист В ожидании оттепели В ряде отраслей экономики зафиксировано охлаждение Поделиться Твитнуть

Ряд экспертов фиксируют замедление промышленного роста с конца 2024 — начала 2025 года. Кроме того, об этом на недавней коллегии Министерства экономического развития РФ заявил глава ведомства Максим Решетников. Как передают федеральные СМИ, по его словам, экономика России с конца 2024 года вошла в период замедления темпов роста.

«Сейчас проявляются первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», — цитирует Максима Решетникова РБК.

Свежий отчёт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) констатирует ту же динамику.

«Переход к стагнации фактически состоялся. Согласно данным Росстата, резкое снижение выпуска в январе (−3,2%, здесь и далее — к предыдущему месяцу, сезонность устранена) перекрыло как скачок в декабре (+2,4%), так и бо́льшую часть прироста в предшествующие два месяца. В результате объём выпуска вернулся примерно на уровень начала осени», — говорится в документе.

Интересно, что по итогам декабря и четвёртого квартала 2024 года в ЦМАКП говорили о резком скачке выпуска промышленной продукции. Прирост декабря по сравнению с ноябрём оценивался в 2,3% за вычетом сезонного фактора, а по сравнению с декабрём 2023 года — в 108,2%. Однако отмечается, что эти цифры отражали закрытие заказов в отраслях, связанных с ОПК.

Замедление как факт

Региональные данные за январь—февраль этого года ещё не опубликованы. Но, по данным Пермьстата, замедление промышленного производства было заметно уже в третьем и особенно четвёртом квартале 2024 года.

Так, если индекс промышленного производства в Пермском крае за первый квартал прошлого года составил 111% к соответствующему периоду прошлого года, во втором квартале — 110%, то в третьем — лишь 102,5%. В последние месяцы года замедление продолжалось и в декабре перешло в красную зону. Индекс промышленного производства в декабре составил 98,4%, а в целом за четвёртый квартал — 99,8%.

Декабрьский спад проявился как в добывающей промышленности (−2,4% к тому же перио­ду прошлого года), так и в обрабатывающей (−1,4%). Немало отраслей существенно сократили выпуск, среди антилидеров: производство напитков (−34%) и текстильных изделий (−38,5%), полиграфия (−71%). Из наиболее существенных для региона отраслей спад выпуска произошёл в металлургии (−23%), в производстве металлических изделий (−21%).

Традиционно ситуация в промышленном секторе в значительной степени влияет на экономику региона в целом. Как отмечает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова, в настоящий момент доля промышленности в валовом региональном продукте Пермского края составляет 50%. По итогам первого полугодия 2024 года Прикамье находится на 13-м месте среди 89 субъектов Российской Федерации по объёму промышленного производства. В промышленности Пермского края на данный момент занято 250 тыс. человек трудоспособного населения на 5 тыс. предприятий.

Ещё одна особенность региона — высокая степень экспортоориентированности, и в этой сфере ситуация сейчас тоже не самая благоприятная.

«Свежих данных по Пермскому краю найти не удалось, однако можно оценить общероссийские тенденции. Так, экспорт Российской Федерации в четвёртом квартале 2024 года снизился на 7%. Среди причин эксперты называют прежде всего снижение мировых цен на нефть, санкции и сложности с логистикой», — говорит Юлия Стародумова.

Что касается начала 2025 года, то, по данным Минэкономразвития РФ, в целом по стране зафиксировано снижение в добывающей отрасли. Этот сектор экономики находится в зоне отрицательных значений с 2022 года, однако в январе спад выпуска продукции усилился: −2,1% по сравнению с −0,9% за весь 2024 год.

Данные о добыче нефти не публикуются с марта 2023 года. Однако не исключено, что именно этот сегмент снижает объёмы производства, поскольку остальные — добыча угля, металлических руд и т. д. — демонстрируют рост.

В зоне спада оказалась и лёгкая промышленность: −3,4% в январе 2025 года, несмотря на три года роста. В такой же ситуации производства, относящиеся к ОКВЭД «Производство прочей неметаллической минеральной продукции», куда входят отделочные и строительные материалы, такие как напольные покрытия, кафель, черепица, цемент и штукатурка, стекло, а также керамические изделия. В ЦМАКП отдельно посчитали, что по базовым стройматериалам негативная динамика в начале года ещё более выраженная: снижение производства к январю прошлого года составило почти 6%.

Как косвенный индикатор замедления экономики можно рассматривать сокращение потребления ресурсов. А именно — достаточно внушительный спад (−6,4%) в ОКВЭД «Обеспечение электроэнергией, газом и паром». Впрочем, эксперты отмечают, что здесь свою роль сыграла необычно тёплая для января погода.

Ставка и инвестиции

Замедление промышленного роста — прямое следствие жёсткой денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал и Максим Решетников, и эксперты ЦМАКП. Согласен с ним и директор КРМЗ, председатель Пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов.

«Ключевой фактор, который влияет на промышленность в регионе сегодня, — это ставка Центрального банка. Её последовательное поднятие направлено на балансирование экономики, поскольку отрасли, относящиеся к госсектору, например ОПК, авиадвигателестроение и т. п., — растут слишком быстро. И чтобы сбалансировать экономику, Центральный банк замедляет развитие рыночных отраслей, снижая в них инвестиционную активность», — говорит эксперт.

Кроме того, отмечает Юлия Стародумова, падение инвестиционной активности большая часть предприятий связывает со снижением доступности льготных кредитов из-за исчерпания лимитов по программам льготного кредитования. В то же время, по словам экономиста, инвестиционная активность хотя и замедлилась, но всё-таки существует: в настоящее время в регионе продолжается реализация 80 крупных промышленных проектов, которые планируется завершить в 2025 году и в которые привлечено 2 трлн руб. инвестиций.

«Сейчас сложно оценить динамику объёма инвестиций за 2024 год, данных пока нет, но явно есть тенденция к снижению инвестактивности в рыночных отраслях. При текущей ставке инвестпроекты сворачивают даже крупнейшие горнодобывающие компании региона. Для оживления инвестактивности ставка должна прийти хотя бы к 10%. Отрицательное влияние оказывает и тот факт, что единственной действующей сегодня программой поддержки остаются займы от Фонда развития промышленности на приобретение оборудования. В госсекторе же объёмы инвестиций продолжают расти, поскольку он финансируется напрямую государством и не зависит от ключевой ставки», — рассказывает Дмитрий Теплов.

Кроме того, согласно опросам, для четверти компаний ключевой проблемой становятся неплатежи со стороны контрагентов, отмечает Юлия Стародумова. По мнению экономиста, к возникновению проблемы привела совокупность факторов. Это сложность доступа к технологиям, затруднение поставок сырья, ограничение импорта, санкции, ухудшение условий транспортировки, удлинение сроков доставки, рост тарифов и усиливающаяся недоступность заёмных средств, а также рост цен и на отечественную продукцию.

«Стоимость денег сегодня настолько высока, что у предприятий есть задача снижать долговую нагрузку. Именно поэтому крупные экономические субъекты предпочитают не платить там, где могут себе это позволить, например, задерживают оплату своим подрядчикам и поставщикам. В результате большие компании фактически переносят свою долговую нагрузку на малые и средние производственные предприятия», — комментирует проблему неплатежей Дмитрий Теплов.

Общие экономические условия оказывают сильное влияние на многие другие бизнес-процессы в промышленности, отмечает директор ООО «ПФ Сокол» Евгений Бурцев.

«Рост ключевой ставки увеличил издержки при кредитовании, сделав инвестиции за счёт заёмных средств практически невозможными. Компании вынуждены изымать средства из оборота, что ограничивает возможности для развития. Также подорожал лизинг оборудования, что заставляет компании либо повышать цены на продукцию, либо сдвигать сроки окупаемости проектов», — рассказывает эксперт.

Вызовы и перспективы

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, ситуация в промышленности страны выглядит в целом позитивно.

«Да, внешние ограничения влияют на промышленность, но компании могут достаточно быстро перестраиваться и научились работать в таких условиях. Логистические проблемы производители также научились решать, компании ищут новые маршруты доставки грузов, возможность использовать другие виды транспорта, снижать расходы на перевозку. При этом на продукцию есть как внутренний спрос, так и внешний», — рассуждает эксперт.

Дмитрий Баранов перечисляет несколько факторов, стабилизирующих ситуацию. Свою позитивную роль сыграла переориентация РФ на торговлю со странами Востока и Глобального Юга, где потребителям подошла и продукция российских производств, и финансовые условия, предлагаемые РФ. Кроме того, идёт процесс импортозамещения. Отказ иностранных компаний поставлять в РФ свою продукцию привёл к тому, что в стране было начато собственное производство, сформировался спрос. Также в числе факторов стабильности эксперт упоминает федеральные и региональные меры поддержки.

В то же время, по словам президента Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслава Белова, вопросы переориентации на новые направления сбыта далеко не решены. Поиск новых партнёров — как поставщиков, так и потребителей продукции — по-прежнему остаётся серьёзной задачей. Также одно из важных направлений, по которому в ПТПП активно обращаются промышленные предприятия, — это получение сертификатов происхождения товаров, поставляемых на экспорт, и экспертиз, подтверждающих производство продукции на территории Российской Федерации.

Вячеслав Белов говорит, что проблемы промышленности, связанные с санкционными ограничениями, и логистические проблемы не исчезли. Преодоление этих сложностей происходит, но оно негативно влияет на сроки выполнения планов производства, делает продукцию дороже.

«К сказанному добавил бы проблемы со сроками прохождения трансграничных платежей, стоимостью транзакционных услуг, а с учётом высокой стоимости денег и растущей инфляции очевидно, что это увеличивает затраты предприятий, делает продукцию дороже. Основное давление испытывает обрабатывающая промышленность, которая серьёзно представлена на территории Пермского края», — объясняет эксперт.

Положительным моментом является то, что промышленность края диверсифицирована, отмечает Вячеслав Белов. Например, химическая промышленность в основном ориентирована на экспорт, обрабатывающая — на внутреннее потребление и оборону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.