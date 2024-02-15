Анализ рынка недвижимости Спецпроект «Нового компаньона» Поделиться Твитнуть

Пермский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к постоянно меняющимся экономическим условиям.

Несмотря на рост числа новостроек, из-за повышения ипотечных ставок люди всё чаще обращают внимание на загородное жильё, а коммерческие объекты становятся основным инструментом инвес­тирования. О том, какие ещё тенденции наблюдаются в отрасли и какие прогнозы дают эксперты по дальнейшему развитию ситуации, — в спецпроекте «Нового компаньона».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.