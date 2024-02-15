Анализ рынка недвижимости
Спецпроект «Нового компаньона»
Пермский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к постоянно меняющимся экономическим условиям.
Несмотря на рост числа новостроек, из-за повышения ипотечных ставок люди всё чаще обращают внимание на загородное жильё, а коммерческие объекты становятся основным инструментом инвестирования. О том, какие ещё тенденции наблюдаются в отрасли и какие прогнозы дают эксперты по дальнейшему развитию ситуации, — в спецпроекте «Нового компаньона».
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