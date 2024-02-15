Анализ рынка недвижимости

Спецпроект «Нового компаньона»

Поделиться
Жилая недвижимость 2 - Freepik

Пермский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к постоянно меняющимся экономическим условиям.

Несмотря на рост числа новостроек, из-за повышения ипотечных ставок люди всё чаще обращают внимание на загородное жильё, а коммерческие объекты становятся основным инструментом инвес­тирования. О том, какие ещё тенденции наблюдаются в отрасли и какие прогнозы дают эксперты по дальнейшему развитию ситуации, — в спецпроекте «Нового компаньона».

Застройщик пермского ЖК «Камаполис» прошёл сертификацию Urban Grade

Застройщик пермского ЖК «Камаполис» прошёл сертификацию Urban Grade

Время первичной

Время первичной

Новое жильё продолжит определять ситуацию на рынке недвижимости

Унесённые метром

Унесённые метром

В Перми сократилось предложение коммерческих площадей

У дачное время

У дачное время

Спрос на загородную недвижимость продолжает расти

Новое качество городской среды

Новое качество городской среды

Группа «Развитие» реализует первый в Перми проект комплексного развития территории жилой застройки

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться