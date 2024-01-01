Полина Путякова журналист У дачное время Спрос на загородную недвижимость продолжает расти Поделиться Твитнуть

Эксперты весьма позитивно оценивают итоги 2023 года для рынка загородной недвижимости. Директор агентства загородной недвижимости «Дома и Участки» Татьяна Карелина отмечает, что итоги прошлого года можно считать вдохновляющими и определяющими развитие рынка в 2024 году.

«На фоне экономических факторов, к которым можно отнести и повышение коммунальных тарифов, и рост цен на жильё, и существенные позитивные изменения в сфере кредитования, мы наблюдали устойчиво высокий спрос на участки и строительство домов, рост числа участников рынка», — говорит эксперт.

Рост рынка подтверждают и цифры. В Пермском крае за 2023 год индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 1247 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 3% больше, чем в 2022 году, отмечают в PAN City Group. Лидером по вводу ИЖС стабильно является Пермский район, на втором месте — Пермь.

Стабильный рост

Спрос на ИЖС был стабильно высоким — фактически он продолжал тенденцию, сложившуюся ещё в период пандемии. Рост цен на многоквартирные дома и смягчение условий кредитования для загородной недвижимости дали дополнительный импульс, и рынок рос даже сильнее, чем в 2022 году, говорит генеральный директор консалтинговой компании S.Research&Decisions Регина Давлетшина.

Впрочем, ведущий эксперт по загородной недвижимости корпорации «Перспектива» Екатерина Черепанова указывает на то, что в течение года спрос на ИЖС всё-таки имел некоторые колебания. Первым из них было незначительное снижение активности покупателей в начале года, также в сегменте ИЖС следует учитывать сезонное влияние.

«Однако в остальном рынок загородной недвижимости был стабильным. Многие люди стали рассматривать покупку земельных участков и строительство домов, благодаря привлекательной для них программе государственной поддержки. Кроме того, увеличение ипотечных ставок на новостройки привело к тому, что люди обратили внимание на возможность приобретения собственного дома по цене небольшой квартиры в новостройке», — говорит эксперт.

К тому же с 2023 года появилась возможность приобретать чистые земельные участки без застройки за маткапитал, и это дополнительно способствовало продажам, добавляет директор агентства загородной недвижимости Land Perm Валентин Шаравар.

Уменьшение квадратуры

По словам Валентина Шаравара, наибольшим спросом пользовались капитальные дома площадью от 100 кв. м, но существовал спрос и на маленькие дачи с ценой всего объекта до 800 тыс. руб.

Действительно, одноэтажные современные коттеджи простой лаконичной формы и площадью от 100 до 150 кв. м наиболее востребованы, подтверждает Екатерина Черепанова. При этом большие трёхэтажные дома с подвалами и мансардами, требующие дорогостоящего обслуживания, устарели и не так популярны.

«В этом контексте каркасное строительство становится всё более популярным, так как оно занимает меньше времени по сравнению с каменным домом. Главными трендами последних лет являются оптимальное обслуживание, простое управление и минимальные затраты на отопление», — считает эксперт.

Тенденцию уменьшения квадратуры отмечает и Регина Давлетшина. По её словам, двух­этажные дома до 150 кв. м по-прежнему находят своего покупателя, но одноэтажные дома начинают резко забирать долю рынка. И их площадь не превышает 100 кв. м.

Цены

Основной рост цен в прошлом году пришёлся на земельные участки, говорит Регина Давлетшина. В среднем он составил 18—34% в зависимости от удалённости и категории земли. На втором месте рост цен на строящиеся дома, при этом меньше всего выросла средняя цена на готовые дома.

По данным «Авито Недвижимости», к концу года стоимость сотки земли за городом составила в среднем 27 тыс. руб. В целом по России цена сотки подросла на 4% — до 71 тыс. руб. Дороже всего сотка стоила в Краснодарском крае — 278 тыс. руб.

По данным PAN City Group, в среднем за год цены на ИЖС выросли на 12%. В начале года рост был незначительный, весной он усилился, и эта тенденция сохранялась до конца года.

Однако многое зависит от конкретных объектов. Татьяна Карелина отмечает, что цены в посёлках, реализацией которых занимается агентство, выросли существенно — в некоторых рост достиг практически 45%.

Прогнозы

В «Перспективе» прогнозируют на весну 2024 года всплеск спроса на загородную недвижимость.

«Причиной может быть факт отмены 1 июня льготной ипотеки на приобретение готового дома и строительство на земельном участке. Многие захотят успеть «запрыгнуть в последний вагон» низких процентных ставок. Вероятно, с лета спрос уменьшится, но есть вероятность, что банки откроют дополнительные программы ипотечного кредитования, что также будет разогревать потребительский интерес», — считает Екатерина Черепанова.

Именно из-за неопределённого будущего ипотеки однозначно говорить о перспективах этого года в целом пока сложно, считает Татьяна Карелина. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов рост цен на строительные материалы, что в итоге влияет на стоимость возведения готового дома.

«Однако мы рассчитываем на сохранение спроса как на участки, так и на дома. Потенциал видим в желании людей, купивших участки в прошлом году, построить дом. Также рассчитываем на доработку доступности ипотечных программ в сфере загородной недвижимости», — говорит эксперт.

Валентин Шаравар уверен, что спрос на землю и ИЖС будет расти под воздействием нескольких факторов.

«СВО закончится, и люди с зарплатами по 200 тысяч в месяц вернутся. По моим личным наблюдениям во время доставки гуманитарной помощи на фронт, по большей части это люди из маленьких посёлков и маленьких деревень. Они привыкли жить за городом и будут переселяться, может быть, ближе к центру, но всё так же в частный сектор», — считает эксперт.

Кроме того, продолжает Валентин Шаравар, власти страны принимают решения, направленные на развитие сельской местности. Этим объясняются ипотечные программы на строи­тельство домов и покупку земли, а также разрешение тратить маткапитал на покупку незастроенных земельных участков. Также в Пермском крае продолжает действовать программа жилищной поддержки многодетных малообеспеченных семей, в рамках неё люди получают деньги, которые могут быть потрачены на покупку земли.

Мнение о том, что вектор государственной политики направлен на загородный рынок, поддерживает и Регина Давлетшина. Это внушает надежду на появление новых или замену старых программ и инструментов, стимулирую­щих спрос в этом сегменте.

Однако оптимизма в большей степени заслуживает первичный рынок, тогда как вторичный больше склонен к стагнации по причине устаревших предложений, дефицита объектов, подходящих под современные тенденции, завышенных цен и ипотечных ставок, считает Екатерина Черепанова.

Тренд популярности загородной жизни продолжится и в какой-то мере будет усиливаться, уверены и в PAN City Group. В компании ожидают, что в большей степени спрос повысится на квадратные метры в организованных поселениях с построенной инфраструктурой, улично-дорожной сетью, благоустроенными местами общего пользования, функционирующими социальными объектами, удобной локацией. При этом при текущем росте стоимости строительных материалов, инженерного оборудования стоимость квадратных метров снижаться не будет. Однако возможна стагнация цен на периоды вне строительного сезона.

Основным фактором роста рынка загородной недвижимости будет развитие специализированных программ кредитования.

«Основной объём сделок в 2024 году ожидается с объектами, подходящими под льготные программы. Важно участие государства и инфраструктурных монополий в развитии данного сегмента, так как, например, подключение к электрическим, газовым сетям, сетям водоснабжения занимает много времени и требует значительных финансовых затрат со стороны как застройщика, так и конечного покупателя», — заключают в PAN City Group.

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