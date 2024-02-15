Алёна Морозова Новое качество городской среды Группа «Развитие» реализует первый в Перми проект комплексного развития территории жилой застройки Поделиться Твитнуть

В сентябре 2023 года строительная группа «Развитие» заключила договор о КРТ в Дзержинском районе Перми. Территория площадью 1,3 га в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка застроена домами 1950-х годов постройки. Задача группы «Развитие» — провести комплексную реновацию территории. Это первый проект КРТ жилой застройки в Перми.

Так было

Проект особого внимания

Проект КРТ на ул. Плеханова является предметом особого внимания не только со стороны правительства Пермского края, но также застройщиков и жителей Перми. Ведь это первый проект, реализуе­мый в регионе по новым правилам, установленным федеральным законодательством. Именно на опыте СГ «Развитие» будут основываться власти и строители при реализации подобных проектов.

Федеральный закон о КРТ был принят в конце 2020 года. Затем регионы разрабатывали необходимую нормативную базу для его применения «на земле». Как рассказали в министерстве строительства, разработку территории на ул. Плеханова, её концепции для комплексного развития, ведомство вело с 2022 года.

«Территория обладает хорошим месторасположением — практически в центре города, и относительно небольшой площадью. Поблизости уже началось активное новое строительство, при этом остаётся уже достаточно старый жилой фонд или аварийный. Мы понимали, что рано или поздно эти дома будут расселяться, а земельные участки вновь пойдут под застройку. Однако нам важно, чтобы вместе с новыми домами появлялась и комфортная среда, и инфраструктура, и возможность людям поменять старое, некомфортное жильё на более новое без долгих лет ожидания признания его аварийным. Здесь есть и нежилое здание, что также интересно в плане формирования практики работы с разными видами объектов в рамках одного проекта», — отметили в минстрое.

И вот, наконец, в августе 2023 года аукцион на право провести КРТ на ул. Плеханова был объявлен. В ходе торгов стартовая цена в 1,3 млн руб. выросла более чем в 25 раз — до 35 млн руб. Из множества участников наивысшую цену предложила компания «Экострой», входящая в СГ «Развитие». По условиям торгов в течение семи лет группа должна построить на этой территории около 30 тыс. кв. м жилья, встроенный детский сад с последующей передачей его муниципалитету, а также организовать благоустройство территории.

Федеральный закон предусматривает четыре вида КРТ, из них комплексное развитие жилой застройки — наиболее сложный, потому что связан с расселением большого числа жителей.

В данном случае застройщику необходимо расселить и снести восемь малоэтажных жилых домов и административное здание. Это около 80 только жилых помещений, и у каждого зачастую несколько собственников. С ними необходимо вести индивидуальную работу.

Руководитель проекта Дмитрий Большаков говорит, что, несмотря на все сложности, проект КРТ на ул. Плеханова очень интересен СГ «Развитие».

«Мы во многих направлениях строительства являемся первопроходцами, нам интересно всё новое. Проект КРТ — это не обычная задача по строительству, скажем, одного девятиэтажного дома, а возможность внедрения новых концепций и подходов. В результате мы хотим добиться как повышения качества жизни людей, так и улучшения архитектурного облика города», — говорит руководитель проекта.

Дмитрий Большаков добавляет, что все возникающие в связи с реализацией проекта вопросы решаются совместно со специалистами отдела развития инфраструктуры и комплексного развития территорий Министерства строительства Прикамья. Для министерства внедрение в практику градостроительства механизмов КРТ очень важно, поскольку, помимо задач реновации городской среды, решается и важная социальная проблема — расселение аварийного жилищного фонда.

Действительно, механизм КРТ способствует быстрому расселению аварийного жилья, объём которого, по данным статистики, в регионе продолжает расти.

«Применение этого механизма даёт нам возможность расселять не только аварийные дома, но и ветхие. Для реализации проекта КРТ привлекаются средства инвесторов, что должно сократить сроки переселения граждан», — говорит министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов.

Так будет

С учётом пожеланий жителей

Минстрой Прикамья действительно является активным участником реализации проекта. Ещё на его старте специалисты ведомства провели встречи с жителями территории и общие собрания собственников. Все они получили полную информацию о своих правах и открывающихся возможностях улучшения жилищных условий.

«Решение о включении многоквартирных жилых домов в проект КРТ принималось только с согласия самих жителей этих многоквартирных домов. Большинство из них приняли решение о поддержке реализации проекта», — пояснили в министерстве.

Создана рабочая группа, в которую входят представители министерства, застройщика, инициативные жители. Совместно группа решает все возникающие в процессе расселения домов вопросы.

По словам директора СГ «Развитие» Евгения Равцова, сегодня расселено уже около половины жилых помещений на территории будущей застройки.

«В домах на ул. Плеханова — несколько категорий помещений. Есть жилые, есть нежилые, есть аварийный дом, а есть и те, которые пока такими не признаны. Кто-то выбирает новое жильё, кто-то предпочитает денежную компенсацию. У каждого помещения есть собственники, а кто-то проживает на условиях аренды или социального найма. Поэтому мы прорабатываем каждый случай индивидуально, стараясь максимально удовлетворить пожелания жителей. Мы понимаем, что любой переезд, с чем бы он ни был связан, — это хлопоты, и стремимся их минимизировать для людей. Поэтому учитываем все просьбы — от района, где люди желают получить квартиру, до таких нюансов, как остекление лоджии», — рассказывает Евгений Равцов.

Конечно, за четыре месяца, которые прошли с момента старта проекта, решить все вопросы расселения невозможно. Но те из жителей, кто уже принял решение и заключил договор с СГ «Развитие», довольны.

Семья Дениса Сесюнина — многодетная, в ней трое детей. По его словам, проект КРТ они сразу рассматривали как возможность улучшить жилищные условия. Их квартира трёхкомнатная, но качество жилья в старом доме, мягко говоря, невысокое. Поэтому, договорившись с СГ «Развитие» о цене выкупа, они тут же вложили полученные средства в новую квартиру от этого же застройщика.

«Поскольку мы как многодетная семья имеем право на льготную ипотеку, мы решили доплатить и переехать в более просторную по площади, а главное — новую квартиру. Формальности заняли немного времени, и уже в декабре 2023 года мы подписали все документы. Новый дом пока строится, его сдача планируется летом этого года. Всё это время мы будем проживать в старой квартире, об этом также есть договорённость с застройщиком. Общение с представителями СГ «Развитие» оставило самые позитивные впечатления: на все вопросы мы получали ответы, нам помогали с документами, и результатом очень довольны», — рассказывает Денис Сесюнин.

Проекты будущего

Комплексный подход к развитию территорий направлен на повышение комфорта для людей. «Это эффективный инструмент, который позволяет проводить реновацию целых районов, создавая для жителей полноценную комфортную среду со всей необходимой инфраструктурой», — подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Что касается проекта КРТ на ул. Плеханова, то к разработке концепции застройки территории СГ «Развитие» привлекла международное архитектурное бюро MLA+, вместе с которым уже реализовала в Перми ряд интересных проектов. По словам Евгения Равцова, специалистов бюро отличает удачное сочетание творческого и рационального подходов.

«Они глубоко понимают специфику пермского градостроительства, здесь их знают многие. Они, в свою очередь, знают все локальные требования и учитывают их в своих разработках», — говорит директор СГ «Развитие».

Представленная концепция предполагает строительство жилых домов от пяти до 12 этажей. Это обеспечит комфорт будущих жителей, позволит гармонично вписать новые дома в сложившуюся застройку района. Особое внимание уделено организации внутренних закрытых озеленённых дворов, что создаст атмосферу спокойствия, безопасности и добрососедства. Иными словами, концепция полностью отвечает задаче, обозначенной губернатором: создание полноценной комфортной городской среды. После доработки концепции и создания на её основе необходимой документации проект будет вынесен на обсуждение градсовета, после чего начнётся этап реализации.

Министр строительства Прикамья Артём Габдрахманов отмечает, что за КРТ — будущее строительной отрасли региона.

«На сегодняшний день КРТ становится приоритетным направлением градостроительного развития региона. Понимая этот тренд, и власти, и бизнес начинают инициировать проекты КРТ — это позитивный фактор. Опыт, который получим в процессе реализации проекта на ул. Плеханова в Перми, станет фундаментом для последующих проектов реновации жилой застройки», — заключает глава краевого минстроя.

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