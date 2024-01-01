Застройщик пермского ЖК «Камаполис» прошёл сертификацию Urban Grade Поделиться Твитнуть

Дом бутик-класса «Булычёв» в Кирове, который строит девелопер «Железно», прошёл сертификацию Urban Grade. «Булычёв» получил статус премиального класса с серебряным грейдом. Не менее высокого уровня будет и пермский проект компании — ЖК «Камаполис» в микрорайоне Заимка.

Urban Grade — на данный момент единственная в России система сертификации новостроек. Она была разработана основателями престижной премии в области жилой недвижимости — Urban Awards. Сертификация имеет четыре класса — комфорт, бизнес, премиум и элит, а также четыре грейда — бронза, серебро, золото и платина.

Комплексную экспертизу проводят по трём сотням параметров. У «Булычёва» эксперты отметили отличное расположение, впечатляющую архитектуру, продуманный дизайн общественных пространств, качественную планировку самих квартир и высокую степень оснащённости «умными» решениями.

К строительству ЖК «Камаполис» компания «Железно» приступила в прошлом году. Жилой комплекс расположится на месте бывшей промзоны между Камой и Пермским университетом. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий. Планируется, что на площади 11 га появятся несколько кварталов современной жилой застройки, новые дороги, общественные пространства и социальная инфраструктура.

За архитектурные решения «Камаполиса» отвечала команда международного бюро Portner Architects во главе с Сашей Лукичем. Кирпичные дома средней этажности с несколькими акцентными башнями-доминантами будут выполнены в одном стиле — в спокойной палитре природных, земляных цветов: от песчаных, терракотовых, коричневых до белых и серых оттенков. Всё это в кирпиче, плитах из камня и фактурной штукатурке. При этом каждый дом будет выглядеть по-своему благодаря уникальной комбинации материалов.

Все дома ЖК «Камаполис» оборудуют системой бесключевого доступа, видеонаблюдением, IP-домофонией, а с помощью специального приложения «Мажордом» многие коммунальные вопросы можно будет решать удалённо, просто нажав пару кнопок на телефоне.

Жилой комплекс будет отличаться также уникальными планировками квартир. В домах «Камаполиса» запроектированы квартиры с мастер-спальнями, голливудскими кухнями-гостиными, гардеробными комнатами и санузлами с окнами, собственными террасами, окнами на три стороны и потолками выше 4 м.

Эконаправленность, которая легла в основу архитектурных решений домов, прослеживается и в дизайне общественных пространств «Камаполиса». Лобби, террасы и паркинг тоже будут выполнены из экологичных материалов с использованием естественных оттенков и текстур.

Помимо жилых домов в микрорайоне появятся детский сад на 320 мест и многоуровневый сквер с амфитеатром, игровой и спортивной зонами.

Строительство ЖК «Камаполис» будет разделено на пять очередей. Полностью завершить проект планируется к 2032 году. Первые дома застройщик обещает сдать уже в 2025 году.

«Железно» постоянно совершенствует технологии строительства, пробует новые материалы, чтобы предложить жителям своих домов оптимальные решения. И, как показала сертификация Urban Grade, «Железно» неотступно следует всем заявленным обещаниям», — отмечают в компании.

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