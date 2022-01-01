Елена Синица От айтишников до метеорологов Какие новые специальности, программы и направления открылись в пермских вузах Поделиться Твитнуть

Традиционно каждый год вузы обновляют направления и специальности обучения. Этот год не стал исключением. Больше всего новых программ открылось в Пермском классическом университете. В то же время политех решил модернизировать действующие программы, а медицинский университет — сконцентрироваться на существующих.

Константин Долгановский

ПГНИУ

В этом году в Пермском университете открывается Институт компьютерных наук и технологий. Поступить в институт можно на три IT-направления: «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Информационные системы и технологии».

Как сообщили в пресс-службе вуза, студенты будут учиться по индивидуальным образовательным траекториям, но в соответствии с базовыми компетенциями и научными интересами. Примечательно, что осваивать математическую теорию и языки программирования будущие IT-специалисты будут при кураторской поддержке студентов старших курсов.

В институте реализованы классические и «перевёрнутые» (без высшей математики на старте обучения) образовательные программы. При этом в основе обучения лежит принцип sandwich education. Под этим подразумевается, что за курсом теоретических дисциплин следует длительный этап (до года) их освоения на практике, на реальных кейсах участников IT-рынка.

Таким образом, студенты смогут начать стажироваться в пермских IT-компаниях и за пределами Пермского края (в том числе дистанционно). После завершения стажировок обучающиеся продолжат освоение IT-дисциплин, но уже на уровне «глубокого погружения». На старших курсах к преподаванию учебных программ будут привлечены преподаватели Университета ИТМО.

Кафедра политических наук ПГНИУ открывает программу в магистратуре «Общественная экология и публичная политика». Программа объединила четыре факультета — историко-политологический, географический, юридический, экономический.

Выпускники «Общественной экологии и публичной политики» смогут строить карьеру в области анализа и управления государственной политикой, международного развития и в некоммерческих организациях.

Кроме того, в этом году впервые проводится набор в магистратуру по документальному кино (профиль «Видеожурналистика и документальное кино» на кафедре журналистики и массовых коммуникаций). Магистранты будут учиться производству документального кино под руководством режиссёра Ольги Аверкиевой и других мастеров пермской школы. Более того, студенты сами смогут снять фильм на современном оборудовании пермской киностудии «Новый курс».

На географическом факультете также впервые открывается магистерская программа «Метеорологическое обеспечение экономической деятельности и управления территориями». Программа создана при участии метеорологов-практиков из Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и метеослужбы международного аэропорта Большое Савино.

На биологическом факультете на направлении «Биология» впервые открывается магистратура по профилю «Живые системы Арктики и Субарктики». Студенты получат знания о фундаментальных свойствах биологических систем природных зон, овладеют методами экологического мониторинга в Арктической зоне, ГИС-технологиями и современным математическим аппаратом обработки данных.

ПНИПУ

В Пермском политехе не появилось новых специальностей, но были модернизированы имеющиеся программы.

В частности, обновилась программа «Мультимедийные технологии и информационный дизайн» (направление «Прикладная информатика»). Образовательная программа находится на стыке визуализации, программирования, социологии и рекламы и связи с общественностью.

Обучаясь по этой программе, студенты освоят программирование и веб-разработку, мультимедийные технологии, информационный дизайн, коммуникационный дизайн.

По сути, это то, что нас сейчас и окружает: не только программирование информационного продукта, но и создание его «вкусной обёртки», прокомментировали в вузе.

Модернизировали и программу «Накопители энергии, передача и распределение электрической энергии» (направление «Электроэнергетика и электротехника»). Как пояснили в вузе, теперь программа соответствует современным вызовам энергоэффективности. В основном студенты будут изучать экономику энергетики, цифровые подстанции, цифровые технологии в электроэнергетике, накопители энергии и электроэнергетическое оборудование, техногенную энергобезопасность.

Также объявлен набор по программе «Роботизированные комплексы вооружений» (направление «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»).

НИУ ВШЭ — Пермь

В пермской «Вышке» в предстоящем учебном году откроются три новых направления подготовки: две программы на бакалаврской ступени обучения и одна на магистерской.

В вузе сообщили, что впервые открывают набор на программы «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» и «Разработка информационных систем для бизнеса».

В случае с первой программой в течение первых двух лет студенты будут осваивать систему базовых дисциплин в области современной экономической теории, менеджмента, математики, анализа данных, цифровых компетенций. При этом уже со второго курса студенты будут участвовать в реальных бизнес-проектах от компаний-партнёров.

На третьем и четвёртом курсах студенты выбирают один из профессиональных треков (специализаций). Широкий выбор профессиональных треков позволяет составить собственную траекторию обучения с учётом своих планов по дальнейшему трудоустройству, говорят в вузе. Помимо этого, на старших курсах доступны «отраслевые модули». Они реализуются совместно с ведущими российскими и зарубежными партнёрами. Также предполагается новый формат практики в виде долгосрочной стажировки в компании (полгода).

Программа «Разработка информационных систем для бизнеса» предполагает получение фундаментальных знаний в области разработки программного обеспечения, языков программирования и анализа данных.

На первом и втором курсах студенты будут изучать основы программирования, экономические и менеджериальные дисциплины. На старших курсах будут представлены дисциплины, связанные с моделированием и управлением различными видами бизнес-процессов, программированием, проектированием баз и хранилищ данных, архитектуры предприятия. Пройти производственную и преддипломную практику учащиеся смогут в ведущих IT-компаниях.

Если говорить о магистратуре, то с нового учебного года будет запущена программа «Управление развитием бизнеса». В первом и втором модулях все студенты будут изучать общие менеджериальные дисциплины, а также проходить «тест-драйв» профессиональных треков, в которые они планируют погрузиться. Обучение на начальном этапе включает в себя встречи с практиками, а также работу в проектных командах.

Во втором модуле студенты будут выбирать один или два профессиональных трека. Так они смогут сформировать набор тех дисциплин, которые позволят им совершить осознанный выбор, считают в вузе.

«Управление развитием бизнеса» включает в себя изучение ключевых аспектов менеджмента и аналитики с применением этих подходов в одном из четырёх профессиональных треков. «Управление проектами»: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации; «Smart-маркетинг»: данные, аналитика, инсайты; «Экономика впечатлений»: музейный, событийный, туристический менеджмент; 2HR-технологии»: современные практики и тренды.

ПГМУ

В Пермском медицинском вузе новых специальностей в этом году не появится, сообщила и. о. ректора ПГМУ Наталия Минаева.

«Два года пандемии коронавируса сильно усложнили ситуацию с кадрами в медицине. Именно поэтому мы сейчас будем решать проблему, сложившуюся с уже имеющимся списком специальностей. По ним запрос только возрос», — пояснила она.

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