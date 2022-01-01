Елена Синица Синдром отмены К чему приведёт выход российских вузов из Болонской системы Поделиться Твитнуть

В конце мая глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования. Эта новость вызвала множество вопросов как со стороны академического сообщества, так и со стороны студентов и абитуриентов.

Позже Валерий Фальков пояснил, что формулировка «выход из Болонской системы» не совсем корректна, потому что Болонская система — не какой-либо международный договор или юридическое обязательство, а лишь совокупность неких принципов, идей, которые были имплементированы в наше законодательство.

«Понимаете, речь не идёт о том, что мы в одночасье вдруг отменим всё, с чем жили больше 20 лет, и вернёмся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — добавил Фальков.

В пользу сохранения всех этих ступеней глава Минобрнауки назвал три аргумента. Во-первых, такие форматы образования востребованы среди выпускников. Во-вторых, миллионы россиян получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться по карьерной лестнице. В-третьих, Россия входит в топ-7 стран в мире по количеству иностранных студентов, а для них это уже понятная система.

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована. А потом человек сам будет решать, куда он пойдёт учиться», — заключил Фальков.

Сложно, но можно

России нужна своя национальная система образования, считает ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников. Общероссийская дискуссия на эту тему ещё только начинается. Новая система должна быть интегрирована в экономику России и отвечать её потребностям, отмечает он.

В такой же мере система образования должна быть адаптивной к потребностям обучающегося. Речь о том, что в процессе обучения будущего специалиста могут меняться как рынок труда, так и карьерные ожидания студента, и здесь вузы могут предлагать индивидуальные образовательные траектории, добавляет Красильников.

«Путь к повышению гибкости высшего образования должен быть осмысленным. По ряду направлений, например по инженерии, нужно восстанавливать специалитет, для того чтобы на пятом курсе будущий выпускник проходил мощную практику под руководством в том числе будущего работодателя, — говорит Дмитрий Красильников. — Это позволит выпускать полностью «укомплектованных» теоретическими знаниями и практическими навыками специалистов, которые смогут трудоустроиться на конкретное место на конкретном предприятии».

Крайне важно незамедлительно решать вопросы с аспирантурой, считает он. Сейчас это третий уровень высшего образования, и «мы выхолостили главное». По его словам, аспирантура всё же про подготовку научных кадров. От уровня развития научной школы напрямую зависят инновационные разработки, здесь импортозамещение и технологическая независимость и закрытие потребностей российской экономики, формирование научного потенциала страны, отмечает Красильников.

Переход от Болонской системы образования по направлениям промышленной фармации (химическая технология, биотехнология) на специалитет приведёт к увеличению минимального срока обучения с четырёх лет (бакалавриат) до пяти (специалитет). Это может усугубить дефицит кадров по инженерным специальностям для фармацевтических производств, предполагает помощник ректора Пермской фармакадемии (ПГФА) Алексей Турышев.

В то же время он отмечает, что сохранение специалитета со сроком обучения пять лет по специальности «фармация» необходимо. Это позволяет подготовить высококвалифицированные кадры по ключевым направлениям фармацевтической отрасли (включая разработку, контроль качества, маркетинг и т. д.), удовлетворяющие отечественных работодателей в нынешней отраслевой системе, отметил Турышев.

На медицинском образовании выход из Болонской системы отразится минимально, считает и. о. ректора Пермского медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева. По её словам, двухуровневое обучение по Болонской системе (бакалавриат, магистратура) практически не представлено в медицинских вузах.

«У нас это единственное направление — «сестринское дело». Все остальные варианты образования у нас шестилетние. У нас ничего не меняется. В медицинском образовании всё остаётся стабильным.

К Болонской системе можно относиться по-разному: в ней есть как плюсы, так и минусы, считает и. о. ректора Пермского аграрно-технологического университета (ПГАТУ) Алексей Андреев.

«Шарахаться из одной стороны в другую нет никакой необходимости. Нужно использовать всё то лучшее, что нам дала эта система, применять имеющийся опыт», — отметил он.

В частности, стоит сохранить магистерскую ступень, потому что она позволяет пересмотреть свою специализацию и поступать на обучение по другому направлению, считает Андреев. В целом же, по его мнению, вузы готовы перестроиться на работу в любой системе.

«Говорить, что мы не сможем вернуться к советской системе, — неправильно, но и разом отвергать имеющуюся систему нецелесообразно. Нужен плавный переход», — резюмировал Алексей Андреев.

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