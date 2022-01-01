Елена Синица «Кадры надо растить» Директор Экономического колледжа при ПГУ, член общественного совета при Пермской городской думе Игорь Филиппов — о вызовах времени в сфере образования и карьеры Поделиться Твитнуть

— Сейчас складывается новая экономическая реальность. С какими вызовами, на ваш взгляд, сейчас столкнётся рынок труда?

— Одна из глобальных проблем мировой экономики в целом и рынка труда сегодня — это неготовность бизнеса и власти работать с поколением Z с позиции работодателя. Это поколение задаёт новые условия для рынка, которые не всегда посильны для работодателей. Но и не работать с представителями этого поколения становится невозможно — специалисты стареют и уходят с рынка.

— Возникнет ли дефицит кадров в каких-то сферах? Если да, то в каких?

— Сегодня дефицит кадров стали ощущать государственные структуры. Спрос на специалистов существенно выше, чем заинтересованность соискателей. В долгосрочной перспективе это, возможно, и будет решаться путём автоматизации процессов, но в краткосрочной перспективе восполнять эти вакансии на рынке будет тяжело. Ждать новых вакантных мест от крупных игроков в крае пока не приходится, поэтому расчёт сегодня на малый и средний бизнес. В кризис, как правило, с новыми идеями появляются именно такие предприятия, и они дадут места персоналу. Вопрос только в соответствии этих мест ожиданиям соискателя.

Из крупного бизнеса от дефицита кадров сегодня страдают логистические компании — вакансий на рынке больше, чем специалистов. Отсюда и интересные ценники даже для молодых специалистов. Но из-за отсутствия должного «пиара» профессии кадры в сферу поставлять тяжело — не идут, несмотря на перспективы.

Программист, юрист, экономист — эти профессии всё ещё интереснее абитуриентам, так как на слуху.

— Может ли Экономический колледж при ПГУ как-то поспособствовать покрытию дефицита кадров?

— Стараемся. В этом году, услышав просьбы нескольких крупных работодателей края, даже снизили цены на направление «Логистика». Посмотрим, что из этого выйдет.

— Какие ещё запросы поступают от предприятий и организаций региона?

— ФНС сегодня ищет финансистов/экономистов, так как поменялась структура работы службы.

Министерства, фонды, правоохранительные структуры тоже сегодня испытают нехватку молодых специалистов с юридическим образованием.

— Как вы считаете, каким образом можно смягчить удар по бизнесу и предприятиям от кризиса?

— Предприятиям следует просто отказаться от позиции «мне нужны кадры вчера и самолётом». Кадры надо растить ещё со школьной скамьи. Это процесс, и процесс длительный. Сегодня мало кто готов в него вкладываться, только крупный бизнес. Да и условий, содействующих этому, от государства пока мало. Могли бы помочь льготы организациям по налогам при условии инвестирования в образование. Но когда это произойдёт — вопрос открытый…

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