Техномода: новые возможности для профессиональной реализации школьников Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе завершился большой проект Детского технопарка «Кванториум Фотоника» и КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское по-дворье» — «Акселератор «Техномода» в области fashion-индустрии для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

Фото: Александр Шардин

В качестве выпускного мероприятия в ПДНТ «Губерния» прошёл итоговый показ коллекции одежды и аксессуаров, созданных ребятами в течение учебного года. Проект реализовывался с сентября 2021 года при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.

Техномода — актуальное направление обучения в «Кванториуме». Она совмещает тренд на использование высокотехнологичного оборудования в производстве и современный подход к дизайну одежды. Это модель творческой и социальной самореализации подростков.

Целью акселератора стало знакомство ребят со способами производства текстильных изделий, формирование навыков работы с современным оборудованием и создание профессиональной базы для дальнейшего развития детей в индустрии моды и пошива одежды. В проекте участвовали 24 ученика «Уральского подворья». Они успешно освоили учебную программу. Параллельно проходили курс повышения квалификации по использованию новых технологий в сфере производства швейной продукции два педагога «Уральского подворья».

Школьники изучили специальные программы, позволяющие конструировать выкройки и вышивки по собственным эскизам, научились работать с лазерным станком, вышивальной машиной, оверлоком, швейной машиной. Большое внимание было уделено развитию творческого потенциала учеников — они пробовали себя в роли fashion-дизайнеров, создавая коллажи и экспериментируя с различными материалами, цветами и формами.

Занятия ребят проходили в Детском технопарке «Кванториум Фотоника» и в современной оборудованной швейной мастерской, открытой 1 октября 2021 года в «Уральском подворье» в рамках реализации акселератора.

На итоговом показе ребята представили свою коллекцию одежды и аксессуаров, над которой трудились в течение года. Это трикотажные костюмы, подходящие как для ежедневной носки, так и для особых случаев. Изюминкой коллекции стала машинная вышивка и печать на моделях, сделанная по эскизам, авторами которых являются сами школьники. По окончании курса все участники получили подтверждающий сертификат, а преподаватели — удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Участие в командных проектных мастерских профессионалов в области новых технологий обработки материалов и дизайна позволило создать необходимый фундамент профессиональной подготовки воспитанников КГБОУ «Уральское подворье». Наставниками ребят в проекте стали педагоги «Кванториума» Вера Леонова и Наталья Колокольникова.

Наталья Колокольникова, дизайнер одежды:

— Для нас важно, чтобы у детей появилось представление о техномоде как профессиональной сфере и сложилось комплексное понимание процессов изготовления изделий из текстиля. Участие в проектных мастерских позволяет увидеть процесс создания изделия от момента появления идеи до её полной реализации. Хотелось бы, чтобы в результате обучения школьники научились работать в команде и использовать свои навыки.

Вера Леонова, педагог технопарка:

— Приобретённые компетенции помогут ребятам стать востребованными на рынке труда, создать свой бизнес или влиться в уже существующий в качестве специалиста. Создание возможностей для профессиональной реализации детей — основная цель акселератора.

Проект закончился, но совместная деятельность Детского технопарка «Кванториум Фотоника» и КГБОУ «Уральское подворье» продолжится. С осени 2022 года планируется открытие на базе «Уральского подворья» направления подготовки «конструирование и моделирование одежды с применением новых технологий обработки материалов» в сотрудничестве с Детским технопарком.





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