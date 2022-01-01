Олеся Максименко Образование как основа жизни Как выстроена система школьного и дошкольного обучения в Перми Поделиться Твитнуть

За последние годы пермская система образования претерпела существенные изменения. Неоднократно на городском и краевом уровнях звучали слова о том, что качественное школьное и дошкольное образование должны получать абсолютно все дети, независимо от места проживания и социального положения. От тезисов давно перешли к делу: власти Перми уделяют отрасли самое пристальное внимание, решая вопросы строительства новых образовательных учреждений, ремонта и модернизации существующих.

Фото: пресс-служба администрации Перми

По данным департамента образования Перми, на конец 2021 года охват дошкольным образованием детей в возрасте от одного года до восьми лет составил 86,3%, что на 6,4% выше уровня предыдущего года. Доля учеников, занимающихся в первую смену, сохраняется на уровне 71% даже при росте численности детей школьного возраста.

При этом сейчас в школу идут дети 2015—2016 годов рождения, когда рождаемость в крае была на пике, поэтому городские власти вместе со специалистами департамента делают всё возможное для обеспечения местами в школах всех детей.

Так, в этом году открылись современные корпуса школы «Фотоника» и гимназии №3. Начался учебный процесс в новом корпусе школы дизайна «Точка». Завершено строительство очередного корпуса химико-технологической школы «СинТез». Планируется окончание строительства корпуса гимназии №17, а в следующем году муниципальная сеть пополнится тремя новыми школами.

Также в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году в городе открылись четыре детских сада, обеспечив дополнительно более 1 тыс. мест. Это позволило снизить проблему очерёдности в дошкольные образовательные учреждения.

Пермские новшества

Изменения в образовательной сфере связаны не только со «строительными» моментами. Сегодня пермское образование находится в топе любых рейтингов. И это неслучайно: оно всегда отличалось стремлением к нестандартным подходам и инновационным идеям.

Для обмена опытом и за лучшими пермскими практиками в столицу Прикамья регулярно приезжают делегации из других регионов Российской Федерации. И профессиональной команде отрасли есть чем поделиться с коллегами.

Елена Кычева, директор школы №55, президент Ассоциации общественно активных школ:

— В Перми создана единственная в стране Ассоциация общественно активных школ, объединяющая 36 образовательных организаций города. У нас выстроена сетевая работа по социализации, по формированию активной жизненной позиции у детей. Мы проводим различные социальные акции, охватывая абсолютно все районы города.

Также в регионе работает Ассоциация бережливых школ, внедряющая в образовательные процессы принципы и технологии бережливого производства. Этими наработками мы делимся с коллегами из других городов.

Кроме того, всегда вызывает интерес обучение школьников 10—11-х классов по индивидуальным учебным планам. Все ученики старших классов могут выбрать пул необходимых предметов и идти по собственной образовательной траектории. По этому показателю мы одни из лидеров в стране.

Школы Перми, находящиеся в шаговой доступности друг от друга, формируют сетевые образовательные кварталы, благодаря чему у учеников есть возможность посещать те или иные предметы у самых сильных педагогов в школах-партнёрах.

Добавим, сегодня в Перми работают четыре таких квартала на базе старшей школы в разных районах города. Проект охватывает 12 школ, около 200 учащихся, 16 сетевых педагогов по девяти различным предметам — от физики, литературы, химии до математики, географии и английского языка.

«Краткосрочные курсы, профессиональные пробы давно вошли в сферу образования, но для других регионов это нечто новое», — отмечает Елена Кычева.

Стоит отметить, что сеть из 12 уникальных школ — пермское новшество. Проект впервые в России позволил реализовать модель выбора краткосрочных проб и практик в школьных лабораториях и на реальном производстве, что помогает пермским школьникам в более осознанном выборе будущей профессии.

Ещё одно новшество сферы образования Перми — проект «Детство равных возможностей». Суть его заключается в том, что школы и детские сады объединяются в единое пространство, программы и стандарты в котором связаны и дополняют друг друга.

«Например, школа №55 сотрудничает с детским садом «Легополис». Мы работаем с детьми уже на этапе подготовительной группы, выходим друг к другу, организуем совместные мероприятия и для ребят, и для педагогов. Соответственно, дети приходят в школу уже подготовленными, в знакомую им обстановку», — объясняет Елена Кычева.

Также в Перми реализуются проекты по созданию безопасной психологической среды для детей «Доброжелательный детский сад» и «Доброжелательная школа», где педагоги знают, как предупреждать и разрешать конфликты. В число «доброжелательных школ» уже вошли школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, школы «ЭнергоПолис», «Приоритет», №37, №45, №14, «Школа агробизнестехнологий», «Открытая школа», Лицей №8 и гимназия №31. Проект направлен на воспитание основных ценностей общения, профилактику буллинга, развитие здорового образа жизни, формирование комфортного образовательного пространства.

На живых примерах

Одним из результатов масштабной работы городских властей и департамента образования являются высокие места пермских школьников в конкурсах и олимпиадах всех уровней — от муниципального до международного.

Связано это в том числе и с тем, что в Перми образовалось целое созвездие школ, известных по всей России. Многие из них имеют собственную атмосферу и сохраняют культурное наследие и традиции, заложенные основателями.

Алла Червонных, директор школы №22:

— Наша школа сильна традициями и своей историей. Приходя к нам, дети попадают в особую среду, которая ориентирует на изучение иностранных языков. Наши ученики постоянно сдают международные экзамены по языкам на всех уровнях, выезжают в другие страны. И это мотивирует их на участие в различных олимпиадах.

Кроме того, в нашей школе налажено хорошее взаимодействие между педагогами, родителями и детьми. Эта коллаборация тоже даёт определённые результаты. Мы привлекаем к нашей жизни и к управлению школой родителей. Они участвуют в метапредметной школьной олимпиаде, в родительских конференциях, делятся опытом, проводят курсы для учеников. И для детей это живой пример. Таким образом они тоже вовлекаются в конкурсы, олимпиады, события разного уровня.

Мотивацию создают и педагоги.

«Жизнь заставляет нас быть мобильными и работать в режиме многозадачности. Без этого невозможно успеть за современными детьми. Поэтому наши педагоги активно включаются в реализацию инновационных проектов, принимают участие в конкурсах. Например, у нас пять абсолютных победителей конкурса «Учитель года», — рассказывает Алла Червонных.

Конечно, нельзя не отметить и практическую значимость участия в олимпиадах: хорошие результаты дают дополнительные баллы при поступлении в вузы, также это возможность принять участие в городском проекте «Золотой резерв» и получить знак «Гордость Пермского края».

Сильная профессиональная команда, модернизация образовательных учреждений, сетевое взаимодействие — всё направлено на то, чтобы с дошкольного возраста воспитать пермяка, который осознанно выбирает строить свою жизнь и судьбу в родном городе. Главная цель департамента образования — создать для этого все возможности, дать такое образование, которое позволит каждому ребёнку стать настоящим автором своей жизни.

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