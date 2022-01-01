Елена Синица Бюджет, детский отдых и льготы Какие вопросы рассмотрят депутаты краевого парламента на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

В четверг, 23 июня, состоится пленарное заседание краевого парламента. В числе наиболее значимых вопросов — поправки в проект бюджета, льготы на проезд в электротранспорте и детский отдых.

Бюджет

Согласно поправкам в проект краевого бюджета, предлагается проиндексировать на 4,2% меры социальной поддержки и стипендии. Кроме этого, на 6% проиндексируют оклады госслужащих, а также фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов.

Помимо этого, предлагается предусмотреть средства на повышение зарплаты работников бюджетной сферы («указников»).

Если депутаты парламента поддержат законопроект, то индексация произойдёт с 1 июля.

«Усиление социальной части трёхлетнего бюджета на 6,8 млрд руб. продиктовано временем: затраты граждан растут, а значит, должны расти и их доходы», — отметил спикер Заксобрания Валерий Сухих.

Кроме этого, в краевом бюджете заложат средства на модернизацию пермского трамвайного комплекса, на проект «Зелёное кольцо» в Черняевском лесу, на капремонт ул. Сибирской.

Предлагается также выделить средства на капремонт Балатовского парка и сквера в нижней части центральной набережной.

Более того, предлагается увеличить резервный фонд Пермского края на 2,3 млрд руб.

Дополнительные средства в бюджете позволили краевому минфину скорректировать планы по заимствованию средств, уменьшив плановые объемы коммерческих кредитов в 2022 году на 1,3 млрд руб., в 2023-м — на 483,1 млн руб., в 2024-м — на 3,6 млрд руб.

«Наша региональная бюджетная политика позволяет Прикамью сохранять лидерство среди субъектов ПФО по наименьшему объёму госдолга и коммерческих кредитов», — отметил Валерий Сухих.

Общественный транспорт

Также депутаты парламента рассмотрят возможность введения для школьников и студентов края скидки 50% на проезд в электричках. Поясняется, что школьникам и студентам будет предоставляться скидка 50% при разовых поездках с 1 сентября по 15 июня. Сейчас такая скидка доступна только при покупке двухнедельного абонемента.

Предполагается, что после принятия законопроекта пассажиропоток возрастёт до 408,8 тыс. человек. Затраты на реализацию этой меры поддержки в 2022 году составят 21 млн руб.

«Последний раз эта льгота действовала в 2009 году. Она была достаточно востребована, особенно среди студентов, которые на выходные часто уезжают из краевой столицы, где учатся, к родителям домой. Уверен, льгота будет актуальна и сегодня, учитывая, что в Перми активно развивается проект наземного метро», — подчеркнул Валерий Сухих.

Ещё один значимый законопроект — повышение штрафов за безбилетный проезд. Так, с учётом доработок, вступление закона о штрафах за безбилетный проезд могут перенести на сентябрь.

Однако уточняется, что решение касается только владельцев безлимитных проездных. Это объясняется тем, что для них будет разработан порядок подтверждения поездки к сентябрю.

Кроме этого, принята поправка о смягчении наказания для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф 500 руб.

Напомним, штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное.

Детский отдых

В повестке также законопроект о мерах по антитеррористической безопасности детских лагерей. Теперь полномочия по обеспечению антитеррористической защищённости учреждений отдыха и оздоровления этих учреждений будут принадлежать региону.

А проведение мероприятий по обследованию учреждений и контроль выполнения требований антитеррористической защищённости предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления, добавил спикер парламента Валерий Сухих.

Кроме этого, рассмотрят законопроект, связанный с господдержкой в сфере детского отдыха. Сейчас сертификаты на частичную оплату путёвок в лагерь могут получить только родители. В случае принятия законопроекта, его также получат законные представители детей, не являющихся сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Доклады и отчёты

В рамках правительственного часа депутаты заслушают информацию о комплексном развитии сельских территорий.

Кроме этого, будет представлен доклад об итогах деятельности в 2021 году территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Помимо этого, уполномоченный по правам ребёнка в Прикамье расскажет о результатах своей работы в прошлом году.





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