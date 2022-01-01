Елена Синица Краевой резервный фонд увеличится на 2,27 млрд руб. Причина — введённые санкции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Резервный фонд Пермского края могут увеличить на 2,27 млрд руб. Соответствующие поправки внесены в бюджет региона на 2022-2024 годы.

Как поясняется в финансово-экономическом обосновании, увеличение необходимо из-за «экономической нестабильности, связанной с введёнными в отношении нашей страны санкциями».





Напомним, ранее сообщалось, что Пермский край откажется от коммерческих кредитов на общую сумму 5,3 млрд руб.





Также в краевом бюджете предусмотрят 794,6 млн руб. на модернизацию пермского трамвайного комплекса.

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