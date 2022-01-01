Елена Синица В краевом бюджете предусмотрят 794,6 млн руб. на модернизацию пермского трамвайного комплекса Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом бюджете могут предусмотреть 794,6 млн руб. на субсидию бюджету Перми для развития городского электротранспорта. Соответствующие поправки внесены в региональный бюджет на 2022-2024 годы.

Так, 225 млн руб. (в 2023-м — 150,3 млн руб., в 2004-м — 74,9 млн руб.) направят на предоставление гранта в рамках концессионного соглашения.





Еще 569,4 млн руб. (в 2022-м — 8,7 млн руб., в 2023-м — 178,6 млн руб., в 2024-м — 381,9 млн руб.) пойдут на плату концедента по этому соглашению.





Как сообщается в пояснительной записке, общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд руб. Из федерального бюджета на эти цели выделят 4,6 млрд руб., из краевого — 244,8 млн руб., из бюджета Перми — 48,9 млн руб. Ещё 10,5 млрд руб. привлекаются из внебюджетных источников.





Поясняется, что в результате планируется провести реконструкцию одного трамвайного депо, семи тяговых подстанций, 35 км трамвайных путей и приобрести 44 односекционных трамвая.

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