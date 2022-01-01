Елена Синица Пермский край откажется от коммерческих кредитов на сумму в 5,4 млрд руб. Соответствующие поправки внесены в краевой бюджет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022-2024 годах Пермский край откажется от коммерческих кредитов на общую сумму 5,4 млрд руб. Соответствующие поправки внесены в региональный бюджет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2022 году уменьшит объёмы коммерческих кредитов на 1,3 млрд руб., в 2023 — на 483,2 млн руб., в 2024 — на 3,6 млрд руб.





Таким образом, в 2022 году край привлечёт коммерческий кредит на сумму 24,9 млрд руб., в 2023 — на 45,5 млрд руб., в 2024 — на 47,1 млрд руб.

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