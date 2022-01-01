Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Перечень объектов к 300-летию Перми увеличился… …но финансирование есть пока не на всё Поделиться Твитнуть

Дмитрий Самойлов

Константин Долгановский

Краевой оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина рассмотрел список инфраструктурных объектов, требующих строительства, ремонта или реконструкции к юбилею города, а также ход работ по подготовке к торжественной дате.

Деловой тон заседанию задал председательствующий Дмитрий Махонин, который решительно напутствовал коллег: «Мы понимаем с вами, что ситуация сегодня у нас непростая, потрясения в экономике… Но задача, которая ставится перед региональным правительством и мэрией, — мы должны максимум проектов, которые планировали, реализовать. Для этого ресурсы у нас имеются, и часть этих проектов уже находится в высокой степени реализации».

Как пояснил первый докладчик — вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов, до начала нынешнего года в перечне объектов социальной и транспортной инфраструктуры, требующих ремонта, строительства или реконструкции к юбилею Перми, было 205, однако теперь их 208: в краевую собственность были приобретены Дворец спорта «Молот» и бывший торговый центр «Карусель» (ш. Космонавтов, 59), где расположится краевой конгрессно-выставочный центр «Пермь ЭКСПО»; кроме того, запланировано строительство детского реабилитационного центра в Камской долине.

Все объекты распределены по девяти направлениям, за каждое направление отвечает рабочая группа во главе с отраслевым министром.

Культура

В этой группе — 18 объектов, на четырёх из них работы завершены: это «Сцена-Молот», которая в апреле открывается после реконструкции, фойе Органного зала филармонии, детская музыкальная школа им. Евгения Крылатова и ДК «Искра».

В стадии проектно-изыскательских работ — три объекта, ещё три проходят государственную экспертизу, на восьми ведутся строительно-монтажные работы, в их числе и самые крупные — Центральная детская музыкальная школа и новое здание Пермской художественной галереи.

Спорт

Всего спортивных объектов в перечне десять, стройка началась на двух из них — спортивном комплексе «Энергия» и легкоатлетическом манеже «Спартак», четыре проекта проходят государственную экспертизу, ещё три в стадии проектирования, по Дворцу спорта «Молот» готовится отраслевое задание.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Здесь 11 объектов, включая новый — детский реабилитационный центр в Камской долине, завершение проектирования которого ожидается в третьем квартале текущего года. Строительство уже начато на пяти объектах из перечня в этой сфере, в том числе на первой очереди новой клинической инфекционной больницы. Вторая очередь клинической больницы — в стадии проектирования, как и ещё два объекта, кроме уже упоминавшегося детского реабилитационного центра. Три объекта находятся на стадии конкурсных процедур для определения подрядчиков на проведение строительно-монтажных работ.

Образование

Из 24 объектов в этой категории на четырёх работы уже завершены и ещё на десяти ведутся. Два проекта проходят государственную экспертизу, восемь объектов проектируются.

Транспорт

Здесь 15 объектов, очень разных — от обновления подвижного состава общественного транспорта до строительства участка ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской. В стадии строительства — восемь объектов, ещё шесть проектируются, а для закупки новых транспортных средств проекты и строительство не требуются.

Объекты культурного наследия

Это самая проблемная группа. Мало того, что здесь самый большой перечень — 75 наименований, так ещё и финансирование подтверждено далеко не по каждому из них: есть 10 объектов, по которым источники финансирования не определены.

«Новый компаньон» уже на писал о ситуации с реставрацией памятников архитектуры сразу после завершения заседания оргкомитета.

«Зелёное кольцо Перми»

Дмитрий Самойлов посчитал нужным выделить этот проект в отдельную категорию, поскольку он многосоставный — объединяет благоустройство нескольких долин малых рек и городских лесопарков, а также обладает высокой социальной важностью и пользуется особой поддержкой городского сообщества.

Все проектные работы по этому объекту были выполнены в срок — до 1 декабря 2021 года, получили положительное заключение экспертизы, и сейчас стоит задача найти источник финансирования для реализации «Зелёного кольца».

Парки и скверы

Здесь с финансированием всё очень неплохо — среди источников есть и частные инвесторы. В перечне — 42 объекта, из них девять уже завершены, работы ведутся на 13 объектах, закупочные процедуры проходят для 19 проектов, ещё один находится в стадии проектирования — это появившийся в перечне последним новый сквер на углу Комсомольского проспекта и ул. Краснова, рядом с детской поликлиникой.

Комплексное благоустройство и праздничное оформление

Дмитрий Самойлов напомнил, что тематическое юбилейное оформление появится на улицах города уже в предновогодние дни.

Комплексное благоустройство центральных улиц (Комсомольского проспекта и ул. Ленина, а также городской эспланады и набережной Камы в Кировском районе) уже почти завершено. Более подробно об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин, который выступал вслед за вице-премьером.

В начальной стадии реконструкция ул. Сибирской, однако здесь, по мнению Д. Самойлова, проблем возникнуть не должно: уже почти найдены частные инвесторы для ремонта фасадов самых проблемных зданий.

Всего в рамках подготовки к юбилею планируется отремонтировать 102 фасада домов на центральных улицах; 26 из них уже отремонтированы, 30 ремонтируются сейчас, по 20 идут закупочные процедуры для определения подрядчиков и ещё 26 — в стадии проектно-изыскательских работ.

Завершая свой доклад, Дмитрий Самойлов сообщил, что все необходимые для реализации планов законодательные акты приняты, однако в сложившихся экономических условиях руководителям рабочих групп необходимо тщательно проверить все временные и ценовые параметры и предпринять все усилия для реализации планов.

Первый зампред правительства Пермского края Ольга Антипина поинтересовалась у Дмитрия Самойлова точными цифрами предстоящих расходов, однако докладчик будет готов их обозначить лишь после того, как в ближайшие две недели руководители рабочих групп проведут мониторинг сложившейся ситуации. Ориентировочный объём средств, необходимых для 205 проектов (до включения в список ДС «Молот», выставочного центра на ш. Космонавтов и детского реабилитационного центра в Камской долине), составлял 200 млрд руб., из них 95 млрд руб. было назначено из консолидированного краевого бюджета, примерно на 33 млрд руб. ожидается участие частных инвесторов и на 9,5 млрд руб. — федерального бюджета. Дмитрий Самойлов признал, что дефицит пока ощутимый, но, по его словам, механизм поиска недостающих средств уже понятен.

В первой декаде апреля оргкомитет «Пермь-300» планирует собраться вновь, чтобы рассмотреть событийную линейку проведения праздника.

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