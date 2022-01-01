Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К юбилею Перми отремонтируют центральные улицы, эспланаду и набережную в Закамске Оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми обсудил благоустройство города Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Администрация Перми

На заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с докладом о состоянии ремонта центральных улиц выступил глава Перми Алексей Дёмкин.

К основным событиям праздника в 2023 году должны быть полностью отремонтированы ул. Ленина и Комсомольский проспект, все три квартала эспланады и набережная в Кировском районе.

Как сообщил Алексей Дёмкин, Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова поделён на пять очередей, с разными подрядчиками. Общая стоимость ремонта всех пяти участков — 2,6 млрд руб. Сейчас реализованы первый, второй и третий этапы. От ул. Монастырской до ул. Революции на Компросе переустановлены сети наружного освещения, отремонтирована ливневая канализация, заменены светофоры и дорожные знаки; уложена новая тротуарная плитка, установлены новые чугунные ограждения вдоль аллеи, высажены деревья и кустарники. На проезжей части заменено дорожное покрытие и бордюры, нанесена дорожная разметка.

фото из презентации

На четвёртом и пятом этапах работы выполнены частично. На четвёртом этапе — от ул. Революции до Комсомольской площади — демонтировано старое чугунное ограждение аллеи, отремонтирована ливневая канализация, установлены гранитные бордюры, отремонтирована проезжая часть. Завершение ремонта на этом этапе запланировано на май 2023 года.

На пятом этапе — от Комсомольской площади до ул. Чкалова — устроена ливневая канализация, установлены гранитные бордюры, обновлено покрытие проезжей части за исключением парковочных карманов. Завершение работ — в октябре 2022 года.

К сожалению, докладчик ничего не сказал о реконструкции Октябрьской площади, хотя на слайде в его презентации видно, что там планируется высадка аллеи, как на остальных участках Компроса.

На ул. Ленина запланировано построить разделительную полосу на участке от Комсомольского проспекта до Перми II, обустроить парковочные карманы, проложить постоянную велодорожку, отремонтировать тротуары. Предстоит ремонт сетей наружного освещения, замена асфальта, обновление светофоров и дорожных знаков. К сожалению, по причине значительного удорожания строительных материалов ранее заключённый контракт был расторгнут, заключён новый. Стоимость работ выросла с 550 млн руб. до 1,9 млрд руб. По словам Алексея Дёмкина, на недавнем заседании городской думы в марте дополнительное финансирование было одобрено депутатами.

фото из презентации

Капитальный ремонт набережной в Кировском районе от ул. Чистопольской до ул. Шишкина разделён на два объекта: сквер на набережной и берегоукрепление. По обоим объектам разработана проектно-сметная документация и получен положительный результат экспертизы. Общая стоимость работ — 1,553 млрд руб., срок завершения — 30 ноября 2023 года. Работы по берегоукреплению уже начаты.

На территории сквера предусмотрено создание детской игровой и спортивной зон, площадки с тренажёрами, зоны тихого отдыха и специальной инфраструктуры для «моржей» с раздевалками и душевыми. Планируется установка новых малых архитектурных форм и санузлов, выделение площадок под размещение кафе, устройство смотровых площадок и удобных спусков к воде. Инфраструктура объекта предусматривает организацию водоснабжения и водоотведения, устройство ливневой канализации, видеонаблюдение. В планах также обустройство родников и озеленение территории.

Администрация Перми

Из трёх кварталов городской эспланады отремонтировано два. Осталось завершить работы в квартале 66. В 2022 году, по словам Алексея Дёмкина, эспланада будет «приведена к единому стилю». Стоимость работ по капитальному ремонту 66 квартала — 152 млн руб.

На территории всей эспланады будут установлены единообразные скамейки и другие малые архитектурные формы, создана единая сеть освещения, а в сквере 66 квартала высажены деревья, кустарники и цветники, обновлены дорожное покрытие и газоны.

Напомним, с основным докладом на заседании оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми 22 марта выступал вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов. Оргкомитет также подробно рассмотрел вопрос финансирования реставрации объектов культурного наследия.

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