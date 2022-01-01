Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Оргкомитет «Пермь-300» рассмотрел состояние объектов культурного наследия По десяти памятникам архитектуры не определены источники финансирования Поделиться Твитнуть

Клуб ГУВД

2gis.ru

Оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми под председательством Дмитрия Махонина кроме прочих вопросов рассмотрел ход реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов в своём докладе о перечне инфраструктурных объектов, требующих строительства, ремонта или реставрации к юбилею города, подробно остановился на состоянии объектов культурного наследия.

В перечне таких объектов — 75 наименований, но финансирование подтверждено далеко не по каждому из них: есть 10 объектов, по которым источники финансирования не определены.

Проблемные объекты делятся на две группы — сложные в организационном плане, например, многоквартирные дома, где для проведения капитального ремонта требуется выселение жильцов — Дмитрий Самойлов в качестве примера привёл «Дом горсовета» по ул. Екатерининской, 51; и объекты, находящиеся в федеральной собственности, преимущественно вузовские, по которым за счёт краевого бюджета была выполнена научная проектная документация, но на ремонтно-реставрационные работы профильные федеральные министерства средств не выделяют.

Часть таких объектов будут переданы в краевую собственность и отремонтированы за счёт бюджета края, в том числе здание Благородного собрания (бывший клуб УВД), в которое планируется переселить Дом актёра. Как уточнил Дмитрий Махонин, окончательное решение об этом примет правительство Пермского края буквально на этой неделе, однако, по мнению губернатора, вряд ли что-то помешает министрам одобрить приобретение этого здания в краевую собственность.

Дмитрий Самойлов рассказал, что поиски решений по поводу объектов культурного наследия, остающихся на сегодня без федерального финансирования, ведутся постоянно. На 23 марта намечена встреча в прокуратуре, чтобы искать методы воздействия на профильные министерства уже совместно с правоохранительными органами.

Дмитрий Махонин поддержал такой подход, напомнив, что неважно, кто является собственником ОКН — требования законодательства по сохранности памятников должны выполнять все, независимо от уровня и формы собственности. «Придётся думать о выдаче предписаний в рамках закона», — подытожил губернатор. Он также напомнил, что в ближайшее время планируется проведение федерального оргкомитета по подготовке к юбилею под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, на котором надеется решить этот вопрос на федеральном уровне.

Тем не менее, на пяти объектах культурного наследия реставрация уже завершена, ещё на 11 работы ведутся, на 15 объектах реставрационные работы запланированы на 2022 и 2023 годы, семь ОКН не требуют реставрации, 18 находятся в стадии разработки проектно-сметной документации, восемь проектов проходят экспертизу и ещё один объект ждёт завершения конкурса по определению подрядчика.

Краевой оргкомитет по подготовке юбилея Перми не впервые обращается к теме объектов культурного наследия, однако ситуация остаётся трудной.

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