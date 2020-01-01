Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К 300-летию Перми отремонтируют дом Кувшинского и другие исторические здания Оргкомитет по подготовке к юбилею рассмотрел ход реставрации объектов культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

Доходный дом Кувшинского в Перми

В ходе переговоров с руководством Пермского медицинского университета были найдены подходы к возможности реставрации одного из знаковых объектов культурного наследия Перми — доходного дома Кувшинского, он же третий корпус медуниверситета, который расположен на углу улиц Газеты «Звезда» и Петропавловской. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми сообщил вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.

Здание, построенное по проекту Александра Турчевича, находится в руинированном состоянии. По словам Самойлова, основное строение планируется передать в краевую собственность, а пристрой, в котором находилась типография Кувшинского, медуниверситет отремонтирует своими силами. Дмитрий Самойлов считает, что завершить все юридические формальности, связанные с подготовкой к реконструкции, удастся к 1 июня, после чего могут начаться работы. Кроме реконструкции планируется создание архитектурной подсветки здания.

Готовится «приведение в нормативное состояние» трёх зданий на пересечении ул. Сибирской и ул. Ленина. Дома по адресам: ул. Ленина, 34 (Центральный гастроном), ул. Ленина, 36 («Мелодия») и ул. Сибирская, 8 (ресторан «Тсуру») будут отреставрированы силами муниципалитета. Работы должны быть завершены в текущем году.

В настоящее время приводится в нормативное состояние главный корпус Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета: краевые власти выделили средства на проектные работы, а Министерство просвещения РФ — на ремонт. По этой же схеме планируется провести восстановление сгоревшего корпуса на ул. Сибирской, 26а. Дмитрий Самойлов сообщил, что соответствующее письмо направлено в Министерство просвещения; есть надежда на положительное решение и объект можно успеть отреставрировать в 2023 году.

Кроме того, как сообщил вице-премьер, будет реконструирован угол ул. Краснова и Комсомольского проспекта, где находится корпус детской больницы им. Пичугина и большая рекламная конструкция вдоль Комсомольского проспекта, которая, судя по всему, будет демонтирована. Летом 2022 года здание будет отремонтировано, а окружающая территория благоустроена.

«Новый компаньон» подробно писал об объектах культурного наследия, нуждающихся в реконструкции, в том числе о доме Кувшинского и о сгоревшем корпусе педуниверситета.

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