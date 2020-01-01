Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
К 300-летию Перми отремонтируют дом Кувшинского и другие исторические здания
Оргкомитет по подготовке к юбилею рассмотрел ход реставрации объектов культурного наследия
В ходе переговоров с руководством Пермского медицинского университета были найдены подходы к возможности реставрации одного из знаковых объектов культурного наследия Перми — доходного дома Кувшинского, он же третий корпус медуниверситета, который расположен на углу улиц Газеты «Звезда» и Петропавловской. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми сообщил вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.
Здание, построенное по проекту
Александра Турчевича, находится в руинированном состоянии. По словам Самойлова,
основное строение планируется передать в краевую собственность, а пристрой, в
котором находилась типография Кувшинского, медуниверситет отремонтирует своими
силами. Дмитрий Самойлов считает, что завершить все юридические формальности,
связанные с подготовкой к реконструкции, удастся к 1 июня, после чего могут
начаться работы. Кроме реконструкции планируется создание архитектурной
подсветки здания.
Готовится «приведение в нормативное состояние» трёх зданий
на пересечении ул. Сибирской и ул. Ленина. Дома по адресам: ул. Ленина, 34
(Центральный гастроном), ул. Ленина, 36 («Мелодия») и ул. Сибирская, 8 (ресторан
«Тсуру») будут отреставрированы силами муниципалитета. Работы должны быть
завершены в текущем году.
В настоящее время приводится в нормативное состояние главный
корпус Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета:
краевые власти выделили средства на проектные работы, а Министерство
просвещения РФ — на ремонт. По этой же схеме планируется провести
восстановление сгоревшего корпуса на ул. Сибирской, 26а. Дмитрий Самойлов
сообщил, что соответствующее письмо направлено в Министерство просвещения; есть
надежда на положительное решение и объект можно успеть отреставрировать в 2023
году.
Кроме того, как сообщил вице-премьер,
будет реконструирован угол ул. Краснова и Комсомольского проспекта, где
находится корпус детской больницы им. Пичугина и большая рекламная конструкция
вдоль Комсомольского проспекта, которая, судя по всему, будет демонтирована. Летом
2022 года здание будет отремонтировано, а окружающая территория благоустроена.
«Новый компаньон» подробно писал об объектах
культурного наследия, нуждающихся в реконструкции, в том числе о доме
Кувшинского и о сгоревшем корпусе педуниверситета.
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