Евгения Пастухова 1

Евгения Пастухова

журналист

Дай пять

В парламенты всех уровней по итогам выборов прошло пять партий

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выборы 2021

  Константин Долгановский

В Пермском крае подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов всех уровней. Главный итог заключается в том, что вместо привычных четырёх парламентских партий, на этот раз победу одержали пять. Неожиданно выстрелили «Новые люди». Другой вывод — все партии показали результат ниже, чем в прошлом году. А ещё было много фейков о нарушениях.

Неожиданности

Самую главную неожиданность преподнесла, пожалуй, Пермь. Председатель совета директоров АО «Кортрос-Пермь», единоросс Виктор Кривошеин проиграл выборы коммунистке, помощнице депутата ЗС Анне Барановой. «Всего» 265 голосов: 27,69% против 28,8% голосов.

Ещё одна «нештатная ситуация» — тотальный выигрыш коммунистов и по партийному списку, и по одномандатному округу в Чайковском. Впрочем, тут есть важный нюанс ؙ— кандидата от партии «Единая Россия» здесь «снял» с выборов коронавирус. Возможно, на этом фоне КПРФ, чей представитель Алексей Наборщиков набрал 47,37% голосов, смогла занять первое место. КПРФ показала результат в 32,08% голосов. «Единая Россия» и Аркадий Непряхин — на втором месте (27,44%), и это один из худших итогов по группам.

Ещё одна важнейшая деталь: «Единая Россия» показала такой результат на выборах в Госдуму по единому округу, что получила только один мандат. Это значит, что в федеральный парламент от края проходит только один человек, и это «варяг», IT-предприниматель Антон Немкин. Игорь Сапко (вторая строчка, бывший мэр Перми), остаётся, судя по всему, без мандата. Кстати, эту информацию официально подтвердил глава реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев на брифинге.

На городском уровне неожиданностей две. Во-первых, в округ №18 победил коммунист, старший преподаватель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей Стенно. Но здесь и у «Единой России» сильного кандидата не было. Партия выдвинула по этому округу завотделением ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» Екатерину Кузнецову. Ставка якобы была сделана на самовыдвиженца гендиректора ООО «Главное управление обслуживания» Александра Ахметшина. Его, напомним, изначально выдвинула «Справедливая Россия — За правду», он снялся, а потом заявился в порядке самовыдвижения.

Во-вторых, конкурентная история (с неприятным для партии власти итогом) сложилась в округе №20. Здесь победил бывший единоросс (более того, в прошлом — глава Свердловского отделения партии), депутат гордумы Дмитрий Фёдоров, который на этих выборах присягнул эсерам. Против него самовыдвиженцем (якобы при поддержке краевых властей) выступил Денис Ушаков, но проиграл ему почти 11% голосов.

Ключевым вопросом пока остается распределение мандатов между партиями. Он будет решён в ближайшее время. По проценту проголосовавших за партию лидируют региональные группы «Губахинская № 16» (одномандатник — Армен Гарслян, 41,75%), «Осинская №23» (Валерий Сухих, 38,54%), «Чердынская №12» (Виктор Баранов 35,92%). Окончательные решения будут приняты на заседании крайизбиркома 22 сентября.

Государственная дума
Партийные списки
«Единая Россия» 33,7%
КПРФ 22,7%
«Справедливая Россия – За правду» 10,8%
ЛДПР 9,9%
«Новые люди»8,6%
Одномандатные округа
№58Игорь Шубин 30,02%
№59Роман Водянов 30,57%
№60Дмитрий Скриванов 30,25%
№61Ирина Ивенских 25,17%
Все победители — «Единая Россия»
Законодательное собрание (красный — КПРФ, зеленый — больше 50% голосов, голубой — меньше 30%)
Одномандатные округа
№1Александр Мотрич 42,26 %
№2Ирек Хазиев 33,97%
№3Евгений Дёмкин 51,25%
№4Павел Черепанов 33,40%
№5Александр Буторин 38,13%
№6Геннадий Шилов 36,19%
№7Алексей Андреев 29,36%
№8Сергей Богуславский 33,29%
№9Александр Бойченко 43,34%
№10Анна Баранова 28,59%
№11Дмитрий Бондарь 37,17%
№12Виктор Баранов 57,18%
№13Павел Кузьмин 41,21%
№14Евгений Зыбин 36,62%
№15Андрей Силаев 30,32%
№16Армен Гарслян 57,09%
№17Антон Удальёв 41,85%
№18Илья Шулькин 29,57%
№19Александр Третьяков 46,74%
№20Алексей Инюткин 35,38 %
№21Сергей Черезов 40,64%
№22Алексей Наборщиков 47,37%
№23Валерий Сухих 56,20%
№24Сергей Ветошкин 44,99%
№25Радмир Габдуллин 31,79%
№26Дмитрий Килейко 33,07%
№27Надежда Лядова 44,68%
№28Дмитрий Пылёв 37,49%
№29Алексей Петров 52,40%
№30Владимир Хозяшев 34,75%
Списки
«Единая Россия» — 13 мандатов33,09%
КПРФ — 9 мандатов11,31%
«Справедливая Россия – За правду» — 3 мандата11,31%
ЛДПР – 3 мандата9,66%
«Новые люди» — 2 мандата8,38%
Пермская городская дума
Списки
«Единая Россия» — 6 мандатов29,41%
КПРФ — 4 мандата19,6%
«Справедливая Россия – За правду» — 2 мандата11,79%
«Новые люди» — 1 мандат11,57%
ЛДПР – 1 мандат8,25%
Одномандатные округа (серый — самовыдвижение, желтый — «Справедливая Россия — За правду», красный — КПРФ, голубой — меньше 20%, зеленый — топ-3 лидера)
№1Тимофей Чащихин 32,69%
№2Максим Спиридонов 35,17%
№3Владимир Плотников 34,17%
№4Михаил Черепанов 44,58%
№5Сергей Захаров 37,83%
№6Дмитрий Малютин 41,68%
№7Василий Кузнецов 34,22%
№8Арсен Болквадзе 48,66%
№9Роман Пономарёв 32,17%
№10Наталья Рослякова 43,51%
№11Татьяна Шестакова 26,02%
№12Александр Колчанов 33,45%
№13Ирина Горбунова 40,62%
№14Олег Бурдин 43,39%
№15Владимир Манин 36,02%
№16Владимир Молоковских 28,43%
№17Эдуард Гараев 32,65%
№18Сергей Стенно 34,24%
№19Алексей Оборин 34,43%
№20Дмитрий Фёдоров 36,64%
№21Николай Булатов 32,70%
№22Алексей Раев 33,86%

Фейки

Как сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин, по состоянию на 20:00 19 сентября было 122 обращения в соцсетях о нарушениях. Однако при проверке выяснилось, что ни одно из них не касалось нарушения избирательных прав граждан. А четверть, по его словам, были «откровенными фейками». Игорь Вагин сообщил также, что имели место провокации на избирательных участках от членов УИК с совещательным голосом, когда «они требовали от комиссий совершения таких действий, которые они делать не имели права». Например, они просили «достать сейф-пакеты, раскрыть персональные данные». Возможно, добавил Вагин, речь шла о незнании законов. В первую очередь, такие провокации шли от тех членов УИК, которых делегировала КПРФ.

«В любом случае вчера на заседании ЦИК было озвучено, что в большинстве регионов, где проходили выборы регионального уровня, была отмечена такая ситуация со стороны представителей этой партии, — заявил Вагин. — Это будет предметом отдельного разговора. Элла Александровна [Панфилова, глава ЦИК- ред.] озвучила, что будет общаться [на эту тему] с [председателем ЦК КПРФ Геннадием] Зюгановым. Мы же со своей стороны на этой неделе сформируем пакет фактов и отправим его в полицию. Мы намерены добиваться привлечения к ответственности лиц, которые пытались дискредитировать работу УИК».

В штаб общественного наблюдения за выборами потупило 96 звонков, из которых только 19 касались возможного нарушения (ни одно не подтвердилось), рассказал запред Общественной палаты Михаил Мухин. По его словам, большая часть информации также «носила фейковый характер».

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