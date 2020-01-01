Евгения Пастухова журналист Дай пять В парламенты всех уровней по итогам выборов прошло пять партий Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов всех уровней. Главный итог заключается в том, что вместо привычных четырёх парламентских партий, на этот раз победу одержали пять. Неожиданно выстрелили «Новые люди». Другой вывод — все партии показали результат ниже, чем в прошлом году. А ещё было много фейков о нарушениях.

Неожиданности

Самую главную неожиданность преподнесла, пожалуй, Пермь. Председатель совета директоров АО «Кортрос-Пермь», единоросс Виктор Кривошеин проиграл выборы коммунистке, помощнице депутата ЗС Анне Барановой. «Всего» 265 голосов: 27,69% против 28,8% голосов.

Ещё одна «нештатная ситуация» — тотальный выигрыш коммунистов и по партийному списку, и по одномандатному округу в Чайковском. Впрочем, тут есть важный нюанс ؙ— кандидата от партии «Единая Россия» здесь «снял» с выборов коронавирус. Возможно, на этом фоне КПРФ, чей представитель Алексей Наборщиков набрал 47,37% голосов, смогла занять первое место. КПРФ показала результат в 32,08% голосов. «Единая Россия» и Аркадий Непряхин — на втором месте (27,44%), и это один из худших итогов по группам.

Ещё одна важнейшая деталь: «Единая Россия» показала такой результат на выборах в Госдуму по единому округу, что получила только один мандат. Это значит, что в федеральный парламент от края проходит только один человек, и это «варяг», IT-предприниматель Антон Немкин. Игорь Сапко (вторая строчка, бывший мэр Перми), остаётся, судя по всему, без мандата. Кстати, эту информацию официально подтвердил глава реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев на брифинге.

На городском уровне неожиданностей две. Во-первых, в округ №18 победил коммунист, старший преподаватель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей Стенно. Но здесь и у «Единой России» сильного кандидата не было. Партия выдвинула по этому округу завотделением ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» Екатерину Кузнецову. Ставка якобы была сделана на самовыдвиженца гендиректора ООО «Главное управление обслуживания» Александра Ахметшина. Его, напомним, изначально выдвинула «Справедливая Россия — За правду», он снялся, а потом заявился в порядке самовыдвижения.

Во-вторых, конкурентная история (с неприятным для партии власти итогом) сложилась в округе №20. Здесь победил бывший единоросс (более того, в прошлом — глава Свердловского отделения партии), депутат гордумы Дмитрий Фёдоров, который на этих выборах присягнул эсерам. Против него самовыдвиженцем (якобы при поддержке краевых властей) выступил Денис Ушаков, но проиграл ему почти 11% голосов.

Ключевым вопросом пока остается распределение мандатов между партиями. Он будет решён в ближайшее время. По проценту проголосовавших за партию лидируют региональные группы «Губахинская № 16» (одномандатник — Армен Гарслян, 41,75%), «Осинская №23» (Валерий Сухих, 38,54%), «Чердынская №12» (Виктор Баранов 35,92%). Окончательные решения будут приняты на заседании крайизбиркома 22 сентября.

Государственная дума Партийные списки «Единая Россия» 33,7% КПРФ 22,7% «Справедливая Россия – За правду» 10,8% ЛДПР 9,9% «Новые люди» 8,6% Одномандатные округа №58 Игорь Шубин 30,02% №59 Роман Водянов 30,57% №60 Дмитрий Скриванов 30,25% №61 Ирина Ивенских 25,17% Все победители — «Единая Россия» Законодательное собрание (красный — КПРФ, зеленый — больше 50% голосов, голубой — меньше 30%) Одномандатные округа №1 Александр Мотрич 42,26 % №2 Ирек Хазиев 33,97% №3 Евгений Дёмкин 51,25% №4 Павел Черепанов 33,40% №5 Александр Буторин 38,13% №6 Геннадий Шилов 36,19% №7 Алексей Андреев 29,36% №8 Сергей Богуславский 33,29% №9 Александр Бойченко 43,34% №10 Анна Баранова 28,59% №11 Дмитрий Бондарь 37,17% №12 Виктор Баранов 57,18% №13 Павел Кузьмин 41,21% №14 Евгений Зыбин 36,62% №15 Андрей Силаев 30,32% №16 Армен Гарслян 57,09% №17 Антон Удальёв 41,85% №18 Илья Шулькин 29,57% №19 Александр Третьяков 46,74% №20 Алексей Инюткин 35,38 % №21 Сергей Черезов 40,64% №22 Алексей Наборщиков 47,37% №23 Валерий Сухих 56,20% №24 Сергей Ветошкин 44,99% №25 Радмир Габдуллин 31,79% №26 Дмитрий Килейко 33,07% №27 Надежда Лядова 44,68% №28 Дмитрий Пылёв 37,49% №29 Алексей Петров 52,40% №30 Владимир Хозяшев 34,75% Списки «Единая Россия» — 13 мандатов 33,09% КПРФ — 9 мандатов 11,31% «Справедливая Россия – За правду» — 3 мандата 11,31% ЛДПР – 3 мандата 9,66% «Новые люди» — 2 мандата 8,38% Пермская городская дума Списки «Единая Россия» — 6 мандатов 29,41% КПРФ — 4 мандата 19,6% «Справедливая Россия – За правду» — 2 мандата 11,79% «Новые люди» — 1 мандат 11,57% ЛДПР – 1 мандат 8,25% Одномандатные округа (серый — самовыдвижение, желтый — «Справедливая Россия — За правду», красный — КПРФ, голубой — меньше 20%, зеленый — топ-3 лидера) №1 Тимофей Чащихин 32,69% №2 Максим Спиридонов 35,17% №3 Владимир Плотников 34,17% №4 Михаил Черепанов 44,58% №5 Сергей Захаров 37,83% №6 Дмитрий Малютин 41,68% №7 Василий Кузнецов 34,22% №8 Арсен Болквадзе 48,66% №9 Роман Пономарёв 32,17% №10 Наталья Рослякова 43,51% №11 Татьяна Шестакова 26,02% №12 Александр Колчанов 33,45% №13 Ирина Горбунова 40,62% №14 Олег Бурдин 43,39% №15 Владимир Манин 36,02% №16 Владимир Молоковских 28,43% №17 Эдуард Гараев 32,65% №18 Сергей Стенно 34,24% №19 Алексей Оборин 34,43% №20 Дмитрий Фёдоров 36,64% №21 Николай Булатов 32,70% №22 Алексей Раев 33,86%

Фейки

Как сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин, по состоянию на 20:00 19 сентября было 122 обращения в соцсетях о нарушениях. Однако при проверке выяснилось, что ни одно из них не касалось нарушения избирательных прав граждан. А четверть, по его словам, были «откровенными фейками». Игорь Вагин сообщил также, что имели место провокации на избирательных участках от членов УИК с совещательным голосом, когда «они требовали от комиссий совершения таких действий, которые они делать не имели права». Например, они просили «достать сейф-пакеты, раскрыть персональные данные». Возможно, добавил Вагин, речь шла о незнании законов. В первую очередь, такие провокации шли от тех членов УИК, которых делегировала КПРФ.

«В любом случае вчера на заседании ЦИК было озвучено, что в большинстве регионов, где проходили выборы регионального уровня, была отмечена такая ситуация со стороны представителей этой партии, — заявил Вагин. — Это будет предметом отдельного разговора. Элла Александровна [Панфилова, глава ЦИК- ред.] озвучила, что будет общаться [на эту тему] с [председателем ЦК КПРФ Геннадием] Зюгановым. Мы же со своей стороны на этой неделе сформируем пакет фактов и отправим его в полицию. Мы намерены добиваться привлечения к ответственности лиц, которые пытались дискредитировать работу УИК».

В штаб общественного наблюдения за выборами потупило 96 звонков, из которых только 19 касались возможного нарушения (ни одно не подтвердилось), рассказал запред Общественной палаты Михаил Мухин. По его словам, большая часть информации также «носила фейковый характер».

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