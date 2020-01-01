Евгения Пастухова журналист Стало известно, кому достанутся 12 мандатов «Единой России» в Заксобрании Ещё один мандат единороссов остаётся плавающим Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», депутатами Законодательного собрания Пермского края от «Единой России» по спискам могут стать следующие кандидаты:

1. Депутат ЗС Сергей Яшкин (№2 в списке)

2. Секретарь ЕР Вячеслав Григорьев (№3 в списке)

3. Начальник отдела управления персоналом ПАО «Метафракс» Алексей Мазлов («Губахинская №16»)

4. Председатель комитета по бюджету, депутат ЗС Елена Зырянова («Кочёвская №30»)

5. Сенатор Алексей Пушков («Осинская №23», и, поскольку он уходит в Совет Федерации, его место занимает действующий депутат Григорий Ткаченко)

6. Действующий депутат, директор ООО «Стройтехсервис» Александр Житников («Суксунская №19»)

7. Депутат Заксобрания Вагаршак Сарксян («Кудымскаская №29»)

8. Глава фракции ЕР Юрий Борисовец («Ординская №27»)

9. Директор ГКУ ПК «Единый центр учёта» Алексей Мельников («Чердынская №12)

10. Гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков («Верещагинская №24)

11. Депутат ЗС Мария Коновалова («Нытвенская №25»)

12. Генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь», депутат ЗС Олег Третьяков («Чернушинская №20»)

Ещё один мандат остаётся плавающим. Источники «Нового компаньона» говорят, что он может уйти в округа «Уралкалия» (№14, №15), где региональные группы возглавляли бывшая вице-премьер Татьяна Абдуллина и глава комитета по промышленности, экономической политике и налогам ЗС Татьяна Миролюбова.

Заседание крайизбиркома, где, в том числе, утвердят кандидатов по спискам, состоится 22 сентября.

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