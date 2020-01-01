Евгения Пастуховажурналист
Стало известно, кому достанутся 12 мандатов «Единой России» в Заксобрании
Ещё один мандат единороссов остаётся плавающим
Как стало известно «Новому компаньону», депутатами Законодательного собрания Пермского края от «Единой России» по спискам могут стать следующие кандидаты:
1. Депутат ЗС Сергей Яшкин (№2 в списке)
2. Секретарь ЕР Вячеслав Григорьев (№3 в списке)
3. Начальник отдела управления персоналом ПАО «Метафракс» Алексей Мазлов («Губахинская №16»)
4. Председатель комитета по бюджету, депутат ЗС Елена Зырянова («Кочёвская №30»)
5. Сенатор Алексей Пушков («Осинская №23», и, поскольку он уходит в Совет Федерации, его место занимает действующий депутат Григорий Ткаченко)
6. Действующий депутат, директор ООО «Стройтехсервис» Александр Житников («Суксунская №19»)
7. Депутат Заксобрания Вагаршак Сарксян («Кудымскаская №29»)
8. Глава фракции ЕР Юрий Борисовец («Ординская №27»)
9. Директор ГКУ ПК «Единый центр учёта» Алексей Мельников («Чердынская №12)
10. Гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков («Верещагинская №24)
11. Депутат ЗС Мария Коновалова («Нытвенская №25»)
12. Генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь», депутат ЗС Олег Третьяков («Чернушинская №20»)
Ещё один мандат остаётся плавающим. Источники «Нового компаньона» говорят, что он может уйти в округа «Уралкалия» (№14, №15), где региональные группы возглавляли бывшая вице-премьер Татьяна Абдуллина и глава комитета по промышленности, экономической политике и налогам ЗС Татьяна Миролюбова.
Заседание крайизбиркома, где, в том числе, утвердят кандидатов по спискам, состоится 22 сентября.
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