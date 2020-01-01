«Справедливая Россия» потеряла ещё одного кандидата на выборах в думу Перми От выдвижения отказался предприниматель Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Избирательная комиссия Перми исключила из списка кандидатов от партии «Справедливая Россия — За правду» предпринимателя, гендиректора ООО «Главное управление обслуживания» Александра Ахметшина. Он должен был баллотироваться в округе №18. По данным «Коммерсанта-Прикамье», он может выступить как самовыдвиженец.

Сейчас депутатом от этого округа является вице-спикер Наталья Мельник, однако в этих выборах она участвует в составе партийного списка «Единой России» (№1 в группе «Орджоникидзевская №7»). Партия выдвинула по этому округу завотделением ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» Екатерину Кузнецову.

Напомним, вчера от выдвижения от эсеров отказались экс-депутаты думы Лариса Тингаева и Светлана Гузова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.