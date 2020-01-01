Эсеры лишились всех кандидатов в свердловской группе на выборах в Пермскую гордуму После отказа Ларисы Тингаевой и Светланы Гузовой регистрация Ильи Лисняка будет невозможна Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Как стало известно «Новому компаньону», бывшие депутаты Пермской гордумы Лариса Тингаева и Светлана Гузова исключены из списка партии «Справедливая Россия» на выборах в Пермскую гордуму. Они обратились с заявлением, на основании которого городская избирательная комиссия исключила их из списка.





Напомним, по решению региональной конференции Тингаева занимала вторую строчку в муниципальной группе «Свердловская №10», Гузова — третью в этой же группе. Возглавляет её депутат гордумы Илья Лисняк, который в этот созыв был избран по спискам ЛДПР. А поскольку Тингаева и Гузова сняли свои кандидатуры в этой муниципальной группе, выдвижение и регистрация Лисняка будет невозможна, поскольку одного кандидата в группе не может быть.





Отметим, что эсеры выдвинули сразу несколько сильных кандидатов в Свердловском районе Перми на муниципальные и региональные выборы. Так, региональную группу №11 возглавил депутат Добрянской думы Марк Коробов, считающийся близким Илье Лисняку. А по округу №20, который входит в муниципальную группу, «Справедливая Россия» выдвинула действующего депутата от округа, бывшего секретаря Свердловского отделения «Единой России» Дмитрия Фёдорова. Собеседники «Нового компаньона» не исключают, что именно он был автором концепции, в рамках которой все силы были брошены на Свердловский район.





Кстати, в противовес Фёдорову баллотироваться в этом округе будет депутат гордумы Денис Ушаков. Он вышел из списка и подал заявление в качестве самовыдвиженца.





«Справедливая Россия» выдвинула единый список кандидатов в гордуму 13 июля. Избирательная комиссия Перми заверила его сегодня. Конференция по выдвижению кандидатов от партии в Заксобрание состоится 16 июля.

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