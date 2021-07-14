Мария Сыропятова Дениса Ушакова исключили из списка «Единой России» на выборах в гордуму Он намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Перми на основании заявления депутата гордумы Дениса Ушакова 14 июля исключила его из единого списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Пермскую городскую думу. Соответствующее решение опубликовано на сайте комиссии.

Напомним, Денис Ушаков по итогам праймериз занимал третью строчку в группе «Дзержинская №2». Первой в группе была его коллега Наталья Рослякова (она также баллотируется по округу №10, который представляет в думе), второй — заведующая женской консультацией ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №4» Инна Корекова. Сейчас в списке, размещённом на сайте избиркома, вместо Ушакова, значится запись «Кандидат исключён из заверенного единого списка кандидатов на основании заявления о снятии своей кандидатуры. Решение комиссии от 14.07.2021 №117/26».

Денис Ушаков сообщил «Новому компаньону», что принял решение пойти на выборы самовыдвиженцем по округу №20.

«Это командное решение, — пояснил он. — Был от этой территории депутатом третьего, четвёртого и пятого созывов. Рассчитываю продолжить добрые дела, которые делал на этой территории».

Отметим, что округ №20 в нынешней думе представляет Дмитрий Фёдоров, бывший секретарь Свердловского отделения «Единой России». На эти выборы он идёт от «Справедливой России»: Фёдоров вошёл в первую тройку, а также выдвинут по округу №20.

По данным «Нового компаньона», его выдвижение от «Единой России» было заблокировано якобы по причине претензий к нему со стороны федеральных кураторов. Партия выдвинула секретаря первичной профсоюзной организации «Пермские моторы» Екатерину Капустину.

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