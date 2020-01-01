Елена Синица Скончался гендиректор «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов болел коронавирусом и был подключён к аппарату ИВЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 20 августа, скончался гендиректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. По данным источника, близкого к компании, Сусликов болел коронавирусом и был подключён к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»

Сергей Сусликов с 2016 года возглавлял «Газпром трансгаз Чайковский». Ранее работал на должности главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» ПАО «Газпром».





Напомним, Сергей Сусликов баллотировался в новый созыв краевого парламента по округу №22 от партии «Единая Россия».





По этому округу от партии «Новые люди» выдвинут Николай Богданов, от ЛДПР — Александр Мартин, от КПРФ — Алексей Наборщиков, от «Справедливой России» — Аркадий Непряхин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.