Елена Синица
Скончался гендиректор «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов болел коронавирусом и был подключён к аппарату ИВЛ
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В пятницу, 20 августа, скончался гендиректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. По данным источника, близкого к компании, Сусликов болел коронавирусом и был подключён к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»
Сергей Сусликов с 2016 года возглавлял «Газпром трансгаз Чайковский». Ранее работал на должности главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» ПАО «Газпром».
Напомним, Сергей Сусликов баллотировался в новый созыв краевого парламента по округу №22 от партии «Единая Россия».
По этому округу от партии «Новые люди» выдвинут Николай Богданов, от ЛДПР — Александр Мартин, от КПРФ — Алексей Наборщиков, от «Справедливой России» — Аркадий Непряхин.
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