Елена Синица Инфраструктура, бюджет и поддержка Какие вопросы рассмотрит краевой парламент на последнем заседании Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В повестке последнего заседания третьего созыва краевого парламента — 40 вопросов. Главным из них станет отчёт губернатора Дмитрия Махонина о результатах деятельности Заксобрания за 2020 год. Кроме этого, депутаты утвердят поправки в бюджет на 2021-2023 годы, откорректируют программу капстроя и заслушают целую серию докладов. Темы самые разные — от информации о деятельности налоговой службы до положения семей.

Бюджет

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2021-2023 годы. Доходы и расходы в 2021 году предлагается увеличить на 3,3 млрд руб. и 2 млрд руб. соответственно.

Предполагается, что доходы возрастут за счёт увеличения поступлений по налогу на доходы физлиц на 2 млрд руб.

Кроме этого, 700 млн руб. составит федеральная дотация, которая выделяется для поддержки сбалансированности бюджетов. Ещё 591 млн руб. краевой бюджет получит за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти. В результате дефицит краевого бюджета сократится на 1,3 млрд руб.

В 2022 году предлагается сократить финансирование госпрограмм и непрограммных мероприятий на 659,8 млн руб., а в 2023 — увеличить на 206,3 млн руб. В частности, поправки предполагают увеличение расходов на строительство краевой музыкальной школы и их уменьшение на приспособление корпуса производственных железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс.

А вот расходы на пермский зоопарк в сумме 176,3 млн руб. предложено перенести с 2021 года на 2023.

Помимо этого, в регионе появится АО «Инвестиционный фонд Пермского края». Уставной капитал общества составит 465,7 млн руб. Эти средства предлагается выделить из краевого бюджета. Источниками средств для взноса станут АО «Пермское агентство инвестиционного кредитования» (ПАИЖК) и АО «РВ-Пермь».

Также в уставный капитал АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) планируется внести 284,4 млн руб. из краевого бюджета. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти средства выделяются КРПК на приобретение УДС «Молот».

Кроме этого, поправками предлагается увеличить оклады госслужащих и бюджетников на 4,2%.

Новые возможности

Помимо этого, на заседании депутаты утвердят допсоглашение с минфином РФ, за счёт которого край сможет вложить дополнительные средства в объекты инфраструктуры.

В 2020 году Пермский край получил из федерального бюджета кредит в размере 6,9 млрд руб. Эти средства регион должен был вернуть до 1 июля 2021 года.

Однако 28 июня 2021 года вышло постановление правительства РФ, которое предполагает изменение графика погашения кредита. Так, в 2021-2024 годах край должен возвращать в федеральный бюджет по 345 млн руб. ежегодно, а в 2025-2029 — по 1,1 млрд ежегодно.

Таким образом, в бюджете Пермского края «высвободились» 6,5 млрд руб. в 2021 году.

По дополнительному соглашению, которое депутаты рассмотрят на заседании, эти средства с 2021 по 2024 годы должны быть направлены на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры «в целях реализации новых инвестпроектов».

Инфраструктура

Одним из значимых вопросов также станет очередная корректировка перечня объектов капитального строительства. Во многом она связана с переносом сроков. Так, стационар краевой психиатрической больницы предлагается достроить не в 2023, а в 2024 году. Срок переносится с учётом закупки немонтируемого оборудования.

Сдвигаются сроки строительства нескольких объектов здравоохранения — с 2021 на 2022 год. В их числе — лечебный корпус в селе Юрла и поликлиника в Ленинском районе Перми. В Юрле расторгли контракт с подрядчиком. В Перми подрядная организация нарушает сроки строительства объекта. На 2023 год переносится срок строительства лечебного корпуса в Чердыни. Поясняется, что необходимо провести конкурсные процедуры на дополнительные работы по откорректированной проектно-сметной документации. Из-за расторжения контракта на строительно-монтажные работы, лечебный корпус в Юрле построят к 2022 году.

Кроме этого, в перечень включат четыре новых объекта: поликлиники в деревне Кондратово, селе Фролы, в Осе и в северной части Соликамска.

Глава минимущества Лариса Ведерникова расскажет о реализации схемы территориального планирования края. Всего схема предполагает создание 1435 объектов регионального значения. По итогам 2020 года, реализовано 360 объектов, в стадии реализации — 374.

Ещё по 17 объектам утвердили документацию по планировке территории, а по восьми — принято решение о резервировании или изъятии земельных участков.

Дорогой заместитель

В краевой Контрольно-счётной палате может появиться должность первого заместителя. В финансово-экономическом обосновании сказано, что введение новой должности обусловлено расширением функций КСП. По расчётам, на обеспечение деятельности первого зама нужно 3,7 млн руб. ежегодно.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что председатель, его первый заместитель, аудиторы КСП будут назначаться на должность сроком на шесть лет.

Доклады и отчёты

В ходе пленарного заседания, с ежегодным отчётом о результатах деятельности краевого правительства выступит Дмитрий Махонин. Помимо отчёта губернатора, депутаты заслушают и информацию от профильных ведомств. Так, министерство здравоохранения представит доклад о реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за прошлый год, а министерство социального развития — о положении семей с детьми в Пермском крае.

Кроме этого, о деятельности краевой налоговой службы расскажет руководитель ведомства Чулпан Госсамова.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

—Августовское заседание откроет осеннюю сессию краевого парламента и, вместе с тем, станет финальным для нынешнего созыва депутатов. Главный пункт повестки — ежегодный отчёт губернатора с оценкой работы правительства за прошлый год. Это обязательная часть совместной работы законодательной и исполнительной власти. Депутаты ждут взвешенной оценки главы региона по основным направлениям работы кабинета министров: социальная и экономическая политика, природопользование и инфраструктура, территориальное развитие, развитие информационных систем.

Важнейшее направление работы краевых властей за последние два года — действия по борьбе с пандемией и оптимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с ней. Уверен, что все это найдет отражение в докладе. Депутаты также надеются услышать промежуточные результаты реализации нацпроектов, видение губернатора края о вызовах, которые стоят перед регионом, подходы и наработки, которые уже есть в Пермском крае по приоритетным направлениям.

Не могу не сказать и об отчете, который внес Совет муниципальных образований. Совет выражает и защищает интересы муниципальных образований всего региона. Для депутатов созыва, которые стали непосредственными участниками масштабной муниципальной реформы, просто необходимо услышать из первых уст отчет о состоянии местного самоуправления, понять эффект принятых решений и при необходимости скорректировать планы по развитию местного самоуправления в Прикамье.

Также в повестке рассматриваем два важных вопроса, связанных с развитием региональных институтов — Контрольно-счётной палаты и Уполномоченного по правам предпринимателя. Оба законопроекта будут рассмотрены в связи с изменением федерального законодательства.

Так, один из законопроектов предлагает расширение полномочий региональных контрольно-счётных органов как участников стратегического планирования. Они смогут давать оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития региона. Дополнительно они получат право контролировать состояние внутреннего и внешнего долга, проводить экспертизу не только государственных программ, но и отдельных проектов. Уверен, это будет способствовать повышению эффективности и чистоты работы государственных органов власти.

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