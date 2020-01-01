Елена Синица
С октября оклады госслужащих и бюджетников увеличатся на 4,2%
На эти цели из краевого бюджета выделят 297 млн руб.
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С 1 октября 2021 года оклады работников государственных и муниципальных учреждений, финансируемых за счёт субвенций краевого бюджета, вырастут на 4,2%. Об этом сообщается в поправках к региональному бюджету на 2021-2023 годы.
На эти цели из бюджета края предлагается выделить 297 млн руб.
Из них 119,3 млн руб., согласно «майским» указам президента, пойдут на увеличение зарплат бюджетникам — врачам и педагогам.
Ещё 143 млн руб. выделят для остальных категорий бюджетников.
На индексацию окладов госслужащих направят 34,8 млн руб.
Поясняется,что увеличение окладов необходимо в связи с «уточнёнными сценарными условиями». Рост среднемесячной зарплаты наёмных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физлиц за 2021 год составит 5,5%.
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