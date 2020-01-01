Елена Синица С октября оклады госслужащих и бюджетников увеличатся на 4,2% На эти цели из краевого бюджета выделят 297 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 октября 2021 года оклады работников государственных и муниципальных учреждений, финансируемых за счёт субвенций краевого бюджета, вырастут на 4,2%. Об этом сообщается в поправках к региональному бюджету на 2021-2023 годы.

На эти цели из бюджета края предлагается выделить 297 млн руб.





Из них 119,3 млн руб., согласно «майским» указам президента, пойдут на увеличение зарплат бюджетникам — врачам и педагогам.





Ещё 143 млн руб. выделят для остальных категорий бюджетников.





На индексацию окладов госслужащих направят 34,8 млн руб.





Поясняется,что увеличение окладов необходимо в связи с «уточнёнными сценарными условиями». Рост среднемесячной зарплаты наёмных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физлиц за 2021 год составит 5,5%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.