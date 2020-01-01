Елена Синица В Пермском крае появится единый инвестиционный фонд Контролировать его будут власти региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В регионе появится АО «Инвестиционный фонд Пермского края». Уставной капитал общества составит 465,7 млн руб. Эти средства предлагается выделить из краевого бюджета 2021—2023 годов.

Как говорится в пояснительной записке, фонд будет координировать деятельность госвласти и местного самоуправления в реализации крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов. Кроме этого, он будет управлять акциями и долями в уставных капиталах хозобществ, принадлежащих региону.

Также фонд будет привлекать финансирование и софинансирование для приоритетных проектов края и увеличивать доходы бюджета от их реализации, повышать эффективность капитальных вложений.

Источниками средств для взноса указаны АО «Пермское агентство инвестиционного кредитования» (ПАИЖК) и АО «РВ-Пермь».

В финансово-экономическом обосновании сказано, что ПАИЖК вложит 345,7 млн руб. Поясняется, что организация больше не планирует заниматься завершением строительства жилых многоквартирных домов, по которым застройщики не выполнили обязательства.

АО «РВ-Пермь» пополнит казну на 120 млн руб., так как завершается процедура ликвидации общества.

Напомним, акционерное общество «РВ-Пермь» было создано в 2013 году для реализации проекта транспортно-пересадочного узла в районе железнодорожного вокзала Пермь II. В 2017 году краевая Контрольно-счётная палата (КСП) представила результаты проверки АО «РВ-Пермь».

Были выявлены необоснованные траты. В 2018 году бывший гендиректор «РВ-Пермь» Алексей Шабалин за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения был приговорён к четырём годам условно с трёхлетним испытательным сроком и штрафом 250 тыс. руб.

В апреле 2019 года краевые власти приступили к ликвидации «РВ-Пермь».

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