В АО «РВ-Пермь» сменился руководитель Предприятие находится в стадии ликвидации Поделиться Поделиться Твитнуть

В акционерном обществе «РВ-Пермь» сменился руководитель. Это предприятие находится в стадии ликвидации. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 25 марта руководителем ликвидационной комиссии АО назначена Нина Кирсань.

Акционерное общество «РВ-Пермь» было создано в 2013 году для реализации проекта транспортно-пересадочного узла в районе железнодорожного вокзала Пермь II. В 2017 году краевая Контрольно-счётная палата (КСП) представила результаты проверки АО «РВ-Пермь». Были выявлены необоснованные траты. В 2018 году бывший гендиректор «РВ-Пермь» Алексей Шабалин за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения был приговорён к четырём годам условно с трёхлетним испытательным сроком и штрафом 250 тыс. руб.

В апреле 2019 года краевые власти приступили к ликвидации «РВ-Пермь».

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