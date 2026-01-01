Стала известна дата открытия ресторана «Бьярма» в Перми Новый проект компании «Боттега рест» заработает в ближайший уикенд Поделиться Твитнуть

Фото: рендер от "Бюро 313"

Компания «Боттега рест» (рестораны La Bottega, Interview) определилась с датой открытия своего третьего ресторана. «Бьярма» откроет двери для посетителей в субботу, 1 августа.

Как сообщили «Новому компаньону» в «Бюро 313» (пиар-партнёр ресторанной группы), в самое ближайшее время откроется бронирование столиков на сайте и по телефону — единому для всех трёх ресторанов.

В течение ближайших двух недель ресторан будет работать с 12:00 до 23:00. В дальнейшем в режим работы будут включены завтраки в помещении бывшего музыкального магазина «Мелодия».

О деталях нового проекта Ольги Карцевой и Андрея Титова «Новый компаньон» подробно рассказал в начале июля, когда стало известно название ресторана.





Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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