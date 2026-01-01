Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ресторан в бывшем музыкальном магазине в Перми получил название «Бьярма» Открытие запланировано на конец июля Поделиться Твитнуть

Фото: рендер от "Бюро 313"

«Новому компаньону» стали известны детали третьего проекта группы «Боттега Рест», в которую уже входят рестораны La Bottega и Interview. Новый ресторан расположится по ул. Ленина, 36 и займет два смежных исторических здания: помещение бывшего музыкального магазина «Мелодия» и соседний особняк из красного кирпича.

Проект получил название «Бьярма». Идея названия принадлежит ресторатору Ольге Карцевой: поскольку заведение находится в историческом центре Перми в непосредственной близости от «нулевого километра» возле Главпочтамта, было решено подчеркнуть связь проекта с первоосновами местной идентичности. Название отсылает к легендарной Биармии, которая, по преданиям, располагалась и на территории Пермского края. Изначально владельцы планировали сохранить ностальгическое название «Мелодия», напоминающее о «музыкальном» этапе истории места, однако оно оказалось обремененным копирайтами.

Ольга Карцева, ресторатор:

— Для нас этот проект — попытка заглянуть в гастрономическую генетическую память места, но сделать это на понятном языке современной ресторанной культуры. Мы полностью уходим от лубочных штампов о локальной кухне. «Бьярма» — это история про нашу память и корни, рассказанная через чистый, насыщенный и актуальный вкус. Мы создаем еду, которая одновременно кажется знакомой на уровне подсознания, но удивляет своим современным исполнением.

Сегодня обе части здания ресторана образуют единый архитектурный комплекс, хотя исторически являются отдельными строениями. Угловой дом на пересечении улиц Ленина и Сибирской — это бывший дом купцов Базановых (1844 год), а соседний объект — сохранившаяся часть усадьбы купца Дмитрия Степанова (1873 год).

О том, как происходила реставрация исторических построек в центре Перми, рассказал совладелец проекта Андрей Титов. Команде удалось полностью сохранить аутентичную кирпичную кладку обоих памятников архитектуры. В помещении бывшей «Мелодии» впервые за последние 100 лет полностью открылись купольные своды — в отдельных местах для их расчистки пришлось снять до 10 см штукатурки. Прилегающее соседнее здание, принадлежавшее Дмитрию Степанову, было разобрано и пересобрано из оригинального исторического кирпича. Благодаря устройству новых оконных проёмов с торца здания часть кирпича удалось сохранить и превратить второй уровень здания в полноценный этаж.

Инвестиции в проект, реализация которого длилась более трёх лет, составили порядка 35 млн руб. на стадии строительства и еще около 60 млн на этапе отделки и доводки интерьера.

«Бьярма» рассчитана на 110 посадочных мест и включает три зала, которые будут работать в разных форматах. Залы первого и второго этажей в историческом здании купца Степанова будут «серьёзным» рестораном, в летний сезон здесь будет открываться терраса на крыше. Смежное помещение со сводами в бывшей «Мелодии» отдано под динамичный формат: зал будет открываться на завтраки, а днём и вечером работать как бар со смарт-меню. Отдельной аудиторией создатели проекта видят публику Пермского театра оперы и балета, расположенного неподалеку.

Среди архитектурных акцентов интерьера, разработанного автором проекта Андреем Титовым совместно с архитектором Александром Чистяковым из бюро «Арина-Проект», — элементы стен и барных стоек, имитирующие фактуру Уральских гор, прозрачная винная комната с кабинетом сомелье и «парящая» лестница, соединяющая первый и второй этажи. Особой деталью пространства станут масштабные цифровые панели площадью более 70 кв. м на потолке, на которых будут транслироваться произведения видеоарта, созданные для «Бьярмы» российскими и международными художниками.

Кухня заведения, которую разрабатывает бренд-шеф Дмитрий Глухов, позиционируется как актуальная русская, сфокусированная на концептуальном переосмыслении отечественной классики. Среди позиций можно будет найти борщ с уткой конфи и вишней, томленой в свекольном соке (подается с традиционной картофельной шанежкой); костровой картофель «печенка» с копченой скумбрией, красной икрой и домашней сметаной; винегрет со свекольным муссом и форшмаком из сельди и муксуна. В десертной карте от шеф-кондитера Елены Канидеевой заявлены «Свердловская булочка», торт «Прага» с морковным джемом и ромовая баба с мороженым из ряженки. Винную карту готовит шеф-сомелье Екатерина Клементьева.

Официальное открытие «Бьярмы» запланировано на конец июля.

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