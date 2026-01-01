В пермском аэропорту сняты ограничения Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино сняты ограничения. Об этом в своих социальных сетях сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в регионе отменили режим беспилотной опасности. Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 29 июля была совершена атака вражеских беспилотников на одно из промышленных предприятий региона. На подлете было сбито несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

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