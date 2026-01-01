На предприятие Пермского края совершена атака БПЛА На подлете было сбито несколько беспилотников Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

В среду, 29 июля, на одно из промышленных предприятий Пермского края была совершена атака украинских БПЛА. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он также сообщил, что силы Минобороны и мобильные огневые группы сбили несколько беспилотников на подлете. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет.

Глава региона также отметил, что необходимо доверять только официальным источникам информации. Кроме этого, жителям края напомнили, что стоит воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА, так как это помогает врагу.

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