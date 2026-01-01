В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности Над регионом сбито несколько БПЛА Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, над регионом было сбито несколько БПЛА, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за режима беспилотной опасности и плана «Ковер» в аэропорту Большое Савино фиксировались отмены и задержки рейсов — как на прилет, так и на вылет.

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