В Перми подрядчики стригут газоны под ноль в аномальную жару Пермяки бьют тревогу и требуют привлечь компании к ответственности Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Еленой Плешковой

Пока в Перми уже больше недели стоит аномальная жара, коммунальные службы продолжают массово косить газоны на улицах. Как сообщила на своей странице в соцсетях основатель фонда «Обвинская роза» биолог Елена Плешкова, на Парковом рабочие убирают городскую зелень под корень. Она попыталась остановить кошение, однако работники сказали, что иначе им не заплатят, после чего продолжили работу.

Покос выполняли сотрудники ООО «Стройград Плюс».

Действия подрядных организаций прямо нарушают п. 3.10 Правил благоустройства Перми.

«Запрещено косить траву на газонах, если пятый день и более установилась погода без осадков и при которой температура воздуха ежедневно достигала выше 25°C, за исключением газонов, которые оборудованы системой автоматического полива», — говорится в документе.

Нарушения пермяки фиксируют по всему городу — от улиц Подлесной и Желябова до ул. Революции. Местные жители отмечают, что ситуация повторяется из года в год. По словам Елены Плешковой, вся свежесрезанная трава неизбежно сгорит на солнце, превратив газоны в выжженные пустоши, как это уже случалось прошлым летом.

Максим Артамонов

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу городской администрации по поводу нарушений. На момент публикации новости ответ не поступил.

Напомним, ещё в конце февраля 2024 года депутаты гордумы Перми утвердили поправки в Правила благоустройства, регулирующие уход за газонами. Документ даёт более чёткое определение газонам и их типам. Позже начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что превращение скверов в «лысых бобиков» без учёта погодных условий недопустимо. За каждый выявленный факт работы косилок в зной подрядчикам грозят административные штрафы. Это произошло после того, как пермяки массово жаловались на то, что из-за тотального кошения газоны превращаются в выжженные пространства.

Экологи обращают внимание на то, что городские газоны выполняют функцию буферной зоны. Плотный травяной покров удерживает мелкодисперсную дорожную пыль, образующуюся от трения шин об асфальт. А когда коммунальщики оголяют почву в период пикового солнцестояния, грунт перегревается и спекается. Без регулярного искусственного полива корневая система погибает, и зеленый массив рискует не восстановиться даже после осенних дождей, оставив улицы беззащитными перед токсичной пылью.

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