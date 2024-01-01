Максим Артамонов В Перми депутаты гордумы изменили требования к содержанию газонов Соответствующие поправки внесены в Правила благоустройства Поделиться Твитнуть

На сегодняшнем заседании Пермской городской думы депутаты поддержали изменения в Правила благоустройства, касающиеся требований к содержанию газонов.

Как рассказала первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова, уточняется понятие и перечень видов газонов. В частности, установлены виды газонов и высота кошения травы на них: 5-15 см — для обыкновенного, 5-10 см — для партерного, 4-10 см — для спортивного. Для лугового и мавританского такие параментры не установлены.

Чиновница пояснила, что проект решения связан с приведением Правил багоустройства Перми в соостветствие с краевым законом «Об озеленённых территориях Пермского края», а цель принимаемого акта — «улучшение состояния зеленых насаждений за счёт планирования и создания водно-зелёного городского каркаса Перми».

Кроме этого, в городе начнут сосздавать кромочные улицы. Речь идёт об участках велосипедных и пешеходных улиц, предусмотренных Генпланом Перми, которые попадают в границы долин малых рек.

«Развитие кромочных улиц является важным этапом для построения водно-зелёного каркаса города и сохранения долины реки. Кромочные улицы будут являться границей между застройкой и природной территорией, позволят обеспечить велопешеходную транспортную связь, а также будут способствовать увеличению услуг вблизи природной территории. Объём финансирования будет определён после утверждения проектов разработки проектов планировки и межевания», — рассказала чиовница.

Как ранее писал «Новый компаньон», на сегодняшний день в Перми уже разработан проект межевания территории для строительства кромочной улицы в долине Егошихи от Северной до Средней дамбы.

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