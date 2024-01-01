Максим Артамонов В Перми изменят правила содержания газонов Для этого внесут поправки в Правила благоустройства Поделиться Твитнуть

Администрация Перми вышла в гордуму с предложением установить требования к содержанию зелёных насаждений в условиях городской среды. Этот вопрос, который касается изменений в Правила благоустройства, депутаты рассмотрели на заседании профильного комитета.

По данным начальника управления по экологии и природопользованию администрации Дмитрия Андреева, который представил проект решения, городские власти предлагают закрепить определённые показатели состояния для различных видов газонов. Например, снять ограничения по кошению газонов с системой автоматического полива, изменить подход к размещению антенно-мачтовых сооружений, если для этого не требуется разрешение, рядом с особо охраняемыми природными территориями. В проекте решения также есть предложение установить возможность строительства, реконструкции и ремонта пешеходных улиц, проходящих вдоль кромок оврагов, лесов, парков и речных долин. Речь идёт о кромочных улицах.

Отвечая на вопросы депутатов, Андреев отметил, что на сегодняшний день в Перми разработан проект межевания территории для строительства кромочной улицы в долине реки Егошиха от Северной до Средней дамбы.

Как рассказала «Новому компаньону» президент фонда «Обвинская роза», биолог Елена Плешкова, пермские экологи ещё с 2014 года «стучатся « в двери чиновников по вопросу о газонах. И в этом году исполняется 10 лет экспериментальной площадке по выращиванию высокотравного видосберегающего газона из местных видов растений, которую экоактивисты организовали на ул. Подлесной в 2014 году

«Эта площадка — первая в России. Она заложена и реализуется методом ревайлдинга, или — «одичания» территории. За это время на ней появилось около 60 видов растений и 7 отрядов насекомых — поясняет Плешкова. — На недавней конференции Ботсада МГУ выступала одна из ученых с мировым именем в области ландшафтной архитектуры и дизайна — М. Е.Игнатьева. Она говорила о том, что сейчас потребность в таких площадках — необычайно высока. Потому что в условиях изменения климата и катастрофической утраты биоразнообразия тема «возвращения природы в города» — одно из важнейших условий выживания человека. Не говоря уже о необходимости сохранения городского бюджета, который регулярно опустошают под предлогом «ухода» за зелеными насаждениями и «формирования комфортной среды».

По словам биолога, газоны — это самый ближайший к жилищу человека элемент озеленения, и «они должны стать живыми и выполнять свои санитарно-защитные, микроклиматические и средоформирующие функции». Всё это возможно, если они будут хотя бы луговыми, добавила она.

«За все это мы бились с Александром Ивановичем Шепелем — нашим известнейшим орнитологом и защитником птиц. К сожалению, он не дожил до тех дней, когда появилась пока хоть и небольшая, но надежда, что не всё в городе будет тотально убиваться под триммерами и косилками. Людмила Борисовна Волкова — редактор Красной книги Москвы по беспозвоночным животным, известнейший в России специалист по работе с разнотравными газонами — работает с нашим городом уже больше пяти лет. Она давала интервью для СМИ и консультирует нас в работе по нашей экспериментальной площадке. Консультировала она и специалистов УЭП, когда готовили поправки. К сожалению, не все то, что мы предлагали внести в Правила, туда вошло», — рассказала Плешкова.

В то же время, экосообщество надеется, что первый шаг сделан. Поэтому такое решение администрации будет воспринято экологами и всеми, кто выступает за сохранение окружающей среды, как подарок «Поющему газону» к его десятилетию. «Поющим он назван потому, что за эти 10 лет на нем появились в числе прочих маленьких обитателей — поющие кузнечики. Люди приходят к нему в июле и августе, чтобы послушать настоящий луг в городе», — добавила Елена Плешкова.

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