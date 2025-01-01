В Перми будут штрафовать за кошение газонов «под ноль» Для этого внесут изменения в законодательство Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Стэфа

Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев во время прямого эфира ЦУР Пермского края ВКонтакте прокомментировал ситуацию с газонами в краевом центре. Ранее в соцсетях пермяки массово жаловались на то, что из-за тотального кошения в стиле «лысый бобик», без учёта дождей и жары, газоны превращаются в выжженные пространства. Один из таких примеров — склон на горе Слудке в центре города.

«Это не только некрасиво, но и вредно для здоровья горожан. Это лишь один из примеров вопиющего вандализма. А их по городу сотни», — сообщила пермячка Анастасия Стэфа в комментариях в соцсетях.

Дмитрий Андреев пояснил, что городские власти подошли к этому вопросу с точки зрения законодательства. В Пермском крае был принят краевой закон об охране зеленых территорий.

«Там есть подходы, связанные с содержанием зеленых насаждений и их сносом, и это важно, начало реформы вообще в целом в сфере озеленения. После этого мы внесли изменения в правила благоустройства, и одно из последних изменений — выделили несколько категорий газонов. Для каждой категории [определена] высота кошения — минимальная и максимальная. Есть две категории газонов — луговой и мавританский. Наш муниципалитет один из первых в стране выделил такие виды газонов, для них высота кошения не устанавливается, их можно не косить. Это определяется в паспорте каждого объекта», — рассказал Андреев.

Фото: Анастасия Стэфа

Чиновник отметил, что сейчас есть спортивные и обыкновенные газоны: их минимальная высота — 4 см.

«Кошение под ноль не разрешено. Сейчас мы готовим изменения в закон об административных правонарушениях, чтобы были штрафы. Думаю, это снизит градус недовольства. Но в большинстве случаев всё-таки [правила] соблюдаются. Мы реагируем на все обращения. Да, просто неприглядно выглядят [газоны] одну-две недели после такого кошения, но в миллионном городе оно необходимо. Это важно для поддержания санитарной функции: от клещей, от вредителей, от различных грибковых заболеваний, которые могут распространяться. Кошение особенно необходимо вдоль дорог», — пояснил Дмитрий Андреев.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце февраля прошлого года депутаты гордумы Перми утвердили поправки в Правила благоустройства, регулирующие уход за газонами. Документ даёт более чёткое определение газонам и их типам. В частности, определена высота травы для разных видов: от 5 до 15 см для обычного, от 5 до 10 см для партерного и от 4 до 10 см для спортивного. Для луговых и мавританских газонов параметры высоты не указаны.

Это решение направили на согласование Правил благоустройства Перми с краевым законом об озеленении. Его цель — улучшение состояния городских зеленых зон за счёт создания единого водно-зеленого каркаса города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.