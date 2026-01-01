Известный пермский ресторатор занялся гастрономическими резиденциями Борис Кулинский проводит «реновацию» в сельском ресторане «Амбар» Поделиться Твитнуть

Фото: экоотель "Ерёмичи"

Ресторатор Борис Кулинский, который недавно завершил работу своего музыкально-гастрономического проекта «Культ», реализует новый проект в коллаборации с экоотелем «Ерёмичи». Здесь он организует серию гастрономических резиденций в сельском ресторане «Амбар».

Как стало известно «Новому компаньону», экоотель отказался от концепции авторской кухни одного шефа и прекратил сотрудничество с Сергеем Юриным. Отныне в «Амбар» будут приглашаться разные шефы, каждый со своим видением местной кухни.

Борис Кулинский курирует этот проект, а также занимается пересмотром концепции отельных завтраков.

В минувший уикенд, 25 и 26 июля, в качестве резидента выступал Максим Четин, шеф ресторана в отеле New Star в Перми.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.