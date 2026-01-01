В Перми закрывается проект Cult Бистро перейдёт к новому владельцу Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Насырова / 2Gis

Бистро Cult, которое на протяжении нескольких лет находилось на ул.Сибирская, 8, прекращает свою работу. Об этом в соцсетях сообщил владелец заведения Борис Кулинский.

Он пояснил, что 17 мая будет последним днём работы заведения, а 15 мая состоялся прощальный концерт.

«Мы закрываем на время проект CULT JAZZ BAR. Два года назад мы начали его (проект — Ред.) с концерта Кристины тогда ещё Басюль, сейчас она Рассадникова. Мы закрываем проект именно её концертом», — рассказал Кулинский.

Он поблагодарил всех пермяков за то, что за всё время существования Cult.

По информации «Нового компаньона», речь идёт не о закрытии, а о продаже готового бизнеса. Бистро перешло к новому владельцу, который намерен изменить формат заведения. Сам Борис Кулинский в ближайшее время не планирует новых проектов, но намерен в будущем вернуться в сферу общепита.

Отметим, Cult пользовалось популярностью среди пермяков и гостей краевой столицы, поскольку именно в нём проходили джазовые концерты с участием известных пермских музыкантов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.