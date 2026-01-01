В Перми закрывается проект Cult
Бистро перейдёт к новому владельцу
Бистро Cult, которое на протяжении нескольких лет находилось на ул.Сибирская, 8, прекращает свою работу. Об этом в соцсетях сообщил владелец заведения Борис Кулинский.
Он пояснил, что 17 мая будет последним днём работы заведения, а 15 мая состоялся прощальный концерт.
«Мы закрываем на время проект CULT JAZZ BAR. Два года назад мы начали его (проект — Ред.) с концерта Кристины тогда ещё Басюль, сейчас она Рассадникова. Мы закрываем проект именно её концертом», — рассказал Кулинский.
Он поблагодарил всех пермяков за то, что за всё время существования Cult.
По информации «Нового компаньона», речь идёт не о закрытии, а о продаже готового бизнеса. Бистро перешло к новому владельцу, который намерен изменить формат заведения. Сам Борис Кулинский в ближайшее время не планирует новых проектов, но намерен в будущем вернуться в сферу общепита.
Отметим, Cult пользовалось популярностью среди пермяков и гостей краевой столицы, поскольку именно в нём проходили джазовые концерты с участием известных пермских музыкантов.
